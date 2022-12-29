ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΝΩΡΙΣ «ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ ΣΑΒΒΑΪΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒ. ΚΑΛΥΨΩ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ». ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΝΩΡΙΣ «ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥΣΑΒΒΑΪΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒ. ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ».
ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ https://ugetube.com/watch/TTmSXpb4TI6ipC7 , https://rumble.com/v230h8k-antichrist-heretic-ethos.html
ΕΛΑΒΑ ΕMAIL ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΟ ΣΑΒΒΑΪΤΗ [email protected] ΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΟΥ ΕΓΓΡΑΨΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΞΗΣ: «Ένα τρίτο ακόμη που θέλω να σου πω είναι πως μέσα στα θέματα Πίστεως που
οφείλει καθένας ακλόνητα να ακολουθεί τους Αγίους Πατέρες και όσα μας έχουν πει
είναι και το προφητικό κομμάτι ότι σίγουρα περιμένουμε και πάλι προσωρινά την
αποκατάσταση της Ορθοδοξίας μας.
Αυτό οποιος δεν το αποδέχεται, βλασφημει στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο φώτισε τόσους πολλούς Αγίους μας να το προφητεύσουν. Ακομα όμως και η Αγία Γραφή παλαιοί Προφήτες, και η Αποκάλυψη μας το λένε. Γι' αυτό Ευστάθιε μου, σε παρακαλώ και σ' αυτό το θέμα να ακολουθούμε τους Αγίους μας και όχι τον λογισμό μας.
Όχι βέβαια με την χιλιαστική παρερμηνεία των Αιρετικών, αλλά όπως ακριβώς τα έγραψαν και τα είπαν οι Άγιοι. Σ' αυτό σε παρακαλώ να το δεχτείς γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα πίστεως».
ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΣΤΟ ΕΜΑΙL TOY ΙΕΡΟΜ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ ΣΑΒΒΑΪΤΗ ME ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΥ:
Ευστάθιος Μοσχοβίτης, «Ιδιαίτερα σας παρακαλώ θερμά να μου πείτε ποιά ακριβώς προφητεία με αγιοπατερική βιβλιογραφική τεκμηρίωση, ΕΣΤΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΙΑ, δεν σεβάστηκα; Για παράδειγμα όταν γράφω την ερμηνεία του "Άγιού Ιωάννη του Χρυσοστόμου: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)", ΑΝΑΦΕΡΩ PG = Migne, Patrologia Graeca που θεωρείται έγκυρη ορθόδοξη αγιοπατερική πηγή».
ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ ΣΑΒΒΑΪΤΗ ΗΤΑΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ Η ΕΞΗΣ: «Όσον αφορά τα άλλα για τις προφητείες σου είπα είναι λόγια πλείστων Αγίων Πατέρων και απαγορεύεται καν να το συζητάμε, είναι βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα κάθε τέτοια άρνηση τους».
ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΑ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης, «ΣΕΒΑΣΤΕ ΠΑΤΕΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΕ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΠΑΤΕΡΑ; ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ».
ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ «απαγορεύεται καν να το συζητάμε»! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Ή ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ!!! ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΑ «ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»!
ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙ
ΜΟΝΟ ΜΟΥ «ΕΞΗΓΗΣΕ» ΟΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΕΙ ΩΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ;
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΕ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ;;;
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ, ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΑΝ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΛΑΜΠΗ» ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ… ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ… ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ… ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ «ΚΑΤΑΡΙΕΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ» (ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΤΟΝ ΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ)… ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ…
ΔΕΙΤΕ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΝΑΛΟΝ ΑΛΑΣ"
http://www.freevolition.gr/euthimia.htm , ΤΟ ΑΡΘΡΟ – ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ «ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ».
ΠΗΓΗ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 30/7/2010, ΣΕΛΙΣ 7Η, ΕΤΟΣ Ν΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1842 ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ.
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