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CDL103 - Ces apprentis-sorciers qui menacent la survie de l'humanité - Jean-Jacques Crevecoeur
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80 views • August 30, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 30 août 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL103:d
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, je vous propose une dernière conversation du lundi enregistrée à l'avance consacrée aux nouvelles technologies soi-disant vaccinales, à savoir les injections à ARN messager et à Adénovirus. J'ai fait un effort de vulgarisation au travers de deux chroniques que j'ai assurées en compagnie de Jean-François Denis, l'animateur de la chaîne ThéovoxTV, les 22 et 29 avril 2021.
La première chronique propose un éclairage et une vulgarisation sur ce qu'on sait en biologie moléculaire sur les rôles respectifs de l'ADN, de l'ARN et des protéines. Contrairement à la croyance fausse diffusée par les médias, il est faux de dire que l'ADN ne peut pas être modifié par l'ARN. Malgré le fait que cette découverte a été réalisée et publiée en 1970 par Howard Temin (qui a reçu le prix Nobel pour cela en 1975), cinquante ans plus tard, la plupart des chercheurs et des médecins persistent à dire qu'il est impossible que l'ARN messager, contenu dans les injections anti-COVID est susceptible de modifié notre code génétique.
Dans la deuxième chronique, je m'attaque tout d'abord à deux mythes qui ont la vie dure, à propos des causes réelles de la grippe espagnole et à propos de l'efficacité des vaccins dans l'histoire du XXe siècle. Ensuite, je m'intéresse à différents effets secondaires des injections anti-COVID qui démontre que le nombre de morts des suites de la vaccination à augmenté de 6000 % au premier trimestre 2021 par rapport à la même période, en 2020. Enfin, je vous dévoile les intentions effrayantes de la DARPA en matière de manipulation des comportements, des émotions et de la mémoire, par l'intermédiaire d'injections de dispositifs récepteurs de drogues ou d'impulsions électromagnétiques…
Quelques références scientifiques :
— la vidéo très pédagogique de Christian Vélot sur les technologies vaccinales : https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY
— l'interview de Sherry Tenpenni qui prédit une hécatombe dans les deux ans à venir : https://odysee.com/@Mars_001:1/vaccin-arn-bombe-sherri-tenpenny:b?r=5RXNUBEdz3g9rSrn3GZedhUDuqvczy9f
— les quatre exposés du Docteur Tadeusz Nawrocki : https://www.acmeditions.com/nawrocki
— la chaîne YouTube du professeur Vernon Coleman : https://www.youtube.com/channel/UCd6F39mg7LPUkw1BfiJDibw/
— les recherches de Charles Morgan (DARPA et Modern War Institute) à propos de la neuropsychologie au service de la guerre : https://www.youtube.com/watch?v=cTtIPBPSv0U
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Odysée : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
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Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, je vous propose une dernière conversation du lundi enregistrée à l'avance consacrée aux nouvelles technologies soi-disant vaccinales, à savoir les injections à ARN messager et à Adénovirus. J'ai fait un effort de vulgarisation au travers de deux chroniques que j'ai assurées en compagnie de Jean-François Denis, l'animateur de la chaîne ThéovoxTV, les 22 et 29 avril 2021.
La première chronique propose un éclairage et une vulgarisation sur ce qu'on sait en biologie moléculaire sur les rôles respectifs de l'ADN, de l'ARN et des protéines. Contrairement à la croyance fausse diffusée par les médias, il est faux de dire que l'ADN ne peut pas être modifié par l'ARN. Malgré le fait que cette découverte a été réalisée et publiée en 1970 par Howard Temin (qui a reçu le prix Nobel pour cela en 1975), cinquante ans plus tard, la plupart des chercheurs et des médecins persistent à dire qu'il est impossible que l'ARN messager, contenu dans les injections anti-COVID est susceptible de modifié notre code génétique.
Dans la deuxième chronique, je m'attaque tout d'abord à deux mythes qui ont la vie dure, à propos des causes réelles de la grippe espagnole et à propos de l'efficacité des vaccins dans l'histoire du XXe siècle. Ensuite, je m'intéresse à différents effets secondaires des injections anti-COVID qui démontre que le nombre de morts des suites de la vaccination à augmenté de 6000 % au premier trimestre 2021 par rapport à la même période, en 2020. Enfin, je vous dévoile les intentions effrayantes de la DARPA en matière de manipulation des comportements, des émotions et de la mémoire, par l'intermédiaire d'injections de dispositifs récepteurs de drogues ou d'impulsions électromagnétiques…
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— la vidéo très pédagogique de Christian Vélot sur les technologies vaccinales : https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY
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