© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
'OBAMA-GATE' - Az évszázad botránya hazaárulás és az amerikai elnök elleni puccs szervezése miatt
Follow
1
Download MP3
Share
Report
46 views • May 19, 2020
A Watergate botránynál is nagyobb hazaárulási ügy robbant ki az USA-ban, mint arról olvashattatok az AlternativHirek.com oldalon és a VilagHelyzete számos FB napi posztjaiban.
✔ Az Obama - Clinton - Biden kör és a mögöttük álló Deep State erőka titkosszolgálat és az FBI összejátszásával puccsot és államcsínyt folytattak a törvényesen megválasztott amerikai elnök, Donald Trump ellen. Mára ez dokumentált és bizonyított! CIKK:
https://www.alternativhirek.com/2020/05/oriasi-botrany-es-osszeeskuves-derult.html
✔ Az Obamagate története: A hazaárulás és államcsíny szervezésének ügye a legnagyobb botrány a Watergate óta - A Michael Flynn ügy
https://www.alternativhirek.com/2020/05/az-obamagate-tortenete-hazaarulas-es.html
Source & Original Huckabee video: https://youtu.be/hxdJLlVtqYI
A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Website -- VilagHelyzete
1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
☑ Youtube-channel --
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Watched the video!
☐ Liked?
☐ Subscribed?
--------------------------------------
All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
✔ Az Obama - Clinton - Biden kör és a mögöttük álló Deep State erőka titkosszolgálat és az FBI összejátszásával puccsot és államcsínyt folytattak a törvényesen megválasztott amerikai elnök, Donald Trump ellen. Mára ez dokumentált és bizonyított! CIKK:
https://www.alternativhirek.com/2020/05/oriasi-botrany-es-osszeeskuves-derult.html
✔ Az Obamagate története: A hazaárulás és államcsíny szervezésének ügye a legnagyobb botrány a Watergate óta - A Michael Flynn ügy
https://www.alternativhirek.com/2020/05/az-obamagate-tortenete-hazaarulas-es.html
Source & Original Huckabee video: https://youtu.be/hxdJLlVtqYI
A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Website -- VilagHelyzete
1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
☑ Youtube-channel --
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Watched the video!
☐ Liked?
☐ Subscribed?
--------------------------------------
All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.