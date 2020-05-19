'OBAMA-GATE' - Az évszázad botránya hazaárulás és az amerikai elnök elleni puccs szervezése miatt

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46 views • May 19, 2020



✔ Az Obama - Clinton - Biden kör és a mögöttük álló Deep State erőka titkosszolgálat és az FBI összejátszásával puccsot és államcsínyt folytattak a törvényesen megválasztott amerikai elnök, Donald Trump ellen. Mára ez dokumentált és bizonyított! CIKK:

https://www.alternativhirek.com/2020/05/oriasi-botrany-es-osszeeskuves-derult.html

✔ Az Obamagate története: A hazaárulás és államcsíny szervezésének ügye a legnagyobb botrány a Watergate óta - A Michael Flynn ügy

https://www.alternativhirek.com/2020/05/az-obamagate-tortenete-hazaarulas-es.html



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http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD A Watergate botránynál is nagyobb hazaárulási ügy robbant ki az USA-ban, mint arról olvashattatok az AlternativHirek.com oldalon és a VilagHelyzete számos FB napi posztjaiban.✔ Az Obama - Clinton - Biden kör és a mögöttük álló Deep State erőka titkosszolgálat és az FBI összejátszásával puccsot és államcsínyt folytattak a törvényesen megválasztott amerikai elnök, Donald Trump ellen. Mára ez dokumentált és bizonyított! CIKK:✔ Az Obamagate története: A hazaárulás és államcsíny szervezésének ügye a legnagyobb botrány a Watergate óta - A Michael Flynn ügySource & Original Huckabee video: https://youtu.be/hxdJLlVtqYI A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!★ ----- Important Links ----- ★☑ Website -- VilagHelyzete1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com ☑ Facebook --2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD 3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete 4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog ☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com ☑ Youtube-channel --⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV ☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/ ➡️ ➡️ ➡️★ ----- Important Links ----- ★☑ Watched the video!☐ Liked?☐ Subscribed?--------------------------------------All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCEIn a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE: Keywords trumpawakeningobamatruthmichael flynnscandalobamagatevilaghelyzete

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