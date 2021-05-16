Semnul magnetic al fiarei

(transcript)Pentru aceia dintre noi care mai avem instinct de supraviețuire, ”vaccinul covid” a generat numai semnale de alarmă încă de la început. Un cocktail experimental ARN-mesager, care reconfigurează celulele voastre la nivel genetic ... ei vor ca toți să-l accepte ... toate opiniile contrare sunt cenzurate ... cei care pun la îndoială vaccinul sunt atacați în media ... iar toate astea pentru o pandemie fabricată, generată prin titluri de presă, prin promovare făcută de vedete, și prin închideri operate de guvern.La un anumit nivel, toată această poveste e, neîndoielnic, și un test psihologic.Având în vedere toate aceste semnale de alarmă, oare veți fi atât de supuși încât sunteți gata să vă predați și să acceptați vaccinul ? Sau încă mai aveți un instinct de supraviețuire.Răspunsul normal, sănătos, este să puneți la îndoială povestea oficială.Acum vin la noi informații despre oameni care mor după ce au fost vaccinați. Efecte secundare oribile se încearcă să fie promovate ca ceva normal. Și mai sunt raportate efecte secundare, ciudate. Anumiți oameni pretind că magneții rămân pe braț la locul injecției, după ce și-au făcut vaccinul. Oare este ceva metalic în vaccin, suficient de puternic încât să atragă magneți mici ?Vaccinurile de până acum veneau cu niște prospecte care conțineau multe informații, tipărite cu litere mici. Unele sunt celebre pentru faptul că au menționat autismul ca reacție adversă (și un cârnaț de alte reacții). Dar prospectul pentru vaccinul covid este o hârtie goală, și asta în mod intenționat. Așa că trebuie să căutăm informații în afara celor din cutie. O scurtă căutare va duce la găsirea de articole despre ”manipulări genetice efectuate prin nano-medicină magnetică”, acestea fiind văzute ca viitorul terapiei covid. Alte articole vorbesc despre ”vaccin modificator de ADN, livrat prin nano-particule super-para-magnetice”.Primul hop pe care trebuie să-l treacă, atât transumaniștii cât și tiranii tehnologici, este interfațarea cu organismul uman. Adică ceea ce se numește cip. Mulți dintre noi preferăm să stăm fără așa ceva.Oare magneții reacționează la un fel de nanocip computerizat aflat sub formă de metal lichid ? Nu știm. Experimentele au loc chiar acum, iar oamenii sunt folosiți pe post de cobai.Despre vaccin știm sigur că trebuie să-l refuzăm.A transmis, pentru infowars, Greg Reese.