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Close Encounters of the Fifth Kind: Contact Has Begun
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149 views • September 16, 2020
Como os OVNIs de repente chegam às capas do Washington Post e do NY Times na era das "notícias falsas" e memes de conspiração, como podemos dar sentido a essas revelações sem perder o controle da realidade? "Close Encounters of the Fifth Kind" é um documentário apresentado pela autoridade global em extraterrestres que criou o movimento de divulgação mundial e informa rotineiramente os presidentes e chefes de estado sobre o fenômeno ET: Dr. Steven Greer. Seus trabalhos anteriores: Sirius and Unacknowledged, quebraram recordes de crowdfunding e geraram um movimento popular. Neste filme, o Dr. Steven Greer apresenta as informações mais perigosas que os arquitetos do sigilo não querem que você saiba; como o conhecimento espiritual esquecido é a chave para a iniciação dos humanos em civilizações extraterrestres altamente avançadas. Este filme apresenta uma grande quantidade de vídeos inovadores e evidências fotográficas e entrevistas de apoio de algumas figuras proeminentes, como o lendário advogado de direitos civis Daniel Sheehan.
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