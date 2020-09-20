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SAY NO TO TRUMPs WARPSPEED VACCINE BIOTERRORISM - JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
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72 views • September 20, 2020
CHILDREN DEPEND UPON THEIR PARENTS
START NOW TO TRAIN YOUR CHILDREN TO RECOGNIZE AND BE ABLE TO DEFEND WITH LETHAL EFFECT AGAINST TRUMPs NAZI SS WARPSPEED STORMTROOPERS
HOW CAN THESE PUSSY JOINT CHIEFS OF STAFF REFUSE TRUMPS REQUEST TO PUT DOWN ANTIFA AND BLM, YET TAKE UP THE CAUSE OF ADMINISTERING FAUCI & GATES DNA ALTERING / NANO-CHIP TRACKING / CANCER CAUSING WITH ADDITIVES [ADJUVENTS MERCURY, ANIMAL TISSUE, ALUMINUM ] TO HARM U.S. CITIZENS.
SIMPLE, THIS JOINT CHIEFS OF STAFF ( Ft DETRICK ) SOLD CHINA COVID -1 SARS FOR $ 1.5 BILLION IN 2015
IN 2016 THE PENTAGON BUILT WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LABS
Dr. FRANCIS BOYEL, AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT SAYS WUHAN IS CHINAs " Ft DETRICK "
https://banned.video/watch?id=5f654669dc50dc07a1089d01 ( Dr. FRANCIS BOYEL ON 18 SEP 2020 )
THE PENTAGON COLLUDED WITH THE UNITED NATIONS TO HOLD THE 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN OCTOBER 18, 2019
WHICH HAPPENS TO BE THE SAME DAY THAT BILL GATES HELD EVEN201 - THE TABLE TOP THAT FORETOLD OF A PANDEMIC
THEN, THE PENTAGON, NIH, AND FAUCI ATTACKED THE 120 COUNTRYs SOLDIERS THAT ATTENDED SO THAT THEY WOULD GO HOME AS BIOWEAPON VECTORS CONTAMINATED BY THE PENTAGON TRUMP BIOWEAPON
DID TRUMP KNOW OF THE ATTACK ON U.S. CITIZENS ( NOW 61 MILLION UNEMPLOYED & 1/3 OF ALL SMALL BUSINESSES BANKRUPTED )
YES - TRUMP KNEW
TRUMP WROTE HIS OWN INDICTMENT FOR TREASON WHEN HE WROTE EXECUTIVE ORDER 13887 WARPSPEED WHERE THE MILITARY WERE GOING TO DELIVER THE VACCINES.
PATRIOTS THINK NOT
PATRIOTS OF THE UNITED STATES
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
CHILDREN WILL DEPEND UPON PATRIOTS TO DEFEND THEIR INNOCENCE FROM ANTIFA, BLM, AND TRAITOR TRUMPS BIOWEAPON VACCINE.
Dr. FRANCIS BOYEL SAYS THAT THOSE RESPONSIBLE IN NIH, NIAID, FDA, CDC, FAUCI AND GATES SHOULD GO TO PRISON FOR LIFE.
IF YOU DO NOT BELIEVE THAT THE JOINT CHIEFS OF STAFF 2015 - 2020 WOULD ATTACK THE UNITED STATES, LISTEN TO FIELD McCONNELL SHOW THE PENTAGON VIDEO WHERE THE JCS PLANNED ON JUNE 1, 2001 THE SEPTEMBER 11, 2OO1 ATTACK ON THE PENTAGON.
REMEMBERING THE TREASON OF THE PENTAGON AND JOINT CHIEFS OF STAFF WHEN THEY PLANNED 9 11 ON JUNE 1, 2001 PENTAGON PLANNED ATTACK ON SEPTEMBER 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN THE USAF, NAVY, ARMY, AND MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
THEN WATCH HOW BILL CLINTON AND MARVIN BUSH ALLOWED ISRAELI ART STUDENT TO PLANT EXPLOSIVES OVER A PERIOD OF 4 YEARS AND CELEBRATED AT THE END WITH A PHOTO SHOOT FROM A HELICOPTER
ISRAELI "ARTIST" BOMBERS REMOVED WTC GLASS TO ACCESS OUTSIDE OF WTC. AND DID SO OVER A PERIOD OF 4 YEARS STARTING UNDER TRAITOR BILL CLINTON MARCH 1997 https://markdotzler.com/Mark_Dotzler/WTC_Artists.html E-TEAM/GELATIN - “The B Thing” - 91st floor of the WTC https://youtu.be/k_QQsdtn7CA
Listen if you have time to Dr. Rashid Buttar. He is a Cancer doctor and he will warn you of this DNA altering vaccine.
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
https://www.lifesitenews.com/news/kennedy-jr-warns-parents-about-danger-of-using-largely-untested-covid-vaccines-on-kids
https://www.worldhealth.net/news/rfk-jr-wins-case-against-government-vaccine-safety-violations/
BRIAN ROSE IS AN AMERICAN IN LONDON WHO INTERVIEWED Dr. BUTTAR
https://londonreal.tv/digital-freedom-platform-interview-1-dr-rashid-buttar/
A MOVIE CALLED PLANDEMIC IS ON THE LONDONREAL SITE
https://freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/
THIS SHOWS HOW FAUCI AND GATES HAVE BEEN WORKING TOGETHER SINCE 1981; FAUCI MAKING A VIRUS AND GATES GETS IT PATENTED, AND THEN MAKE A VACCINE.
GATES HAS A MOTIVE OF KILLING 90 % OF THE EARTHS POPULATION
WHEN I WAS A KID, I KNEW OF ONLY A COUPLE OF CASES OF AUTISM, AND ACCORDING TO ROBERT F. KENNEDY Jr WHEN I WAS A KID, THE RATE WAS MAYBE 1 IN 100,000 CHILDREN HAD AUTISM. NOW, IT IS 1 IN 25 BOYS HAVE AUTISM. WHAT HAPPENS TO THE GIRLS – I DON’T KNOW; BUT THEY MUST BE AFFECTED SOMEHOW.
KENNEDY HAS NO DOUBT – THIS AUTISM IS DUE TO VACCINES.
FAUCI HAD JUDY MIKOVITS, A TOP SCIENTIST THROWN IN JAIL BY THE FBI TO SILENCE HER. SHE HAS WRITTEN A BOOK
https://childrenshealthdefense.org/news/plague-of-corruption-book-the-talented-dr-judy-mikovits/
https://londonreal.tv/responding-to-criticism-surrounding-my-viral-documentary-the-plandemic-dr-judy-mikovits/
https://londonreal.tv/is-coronavirus-a-plandemic-exposing-the-truth-behind-americas-covid-19-strategy-dr-judy-mikovits/
THE CHILDRENS HEALTH DEFENSE ORG IS ROBERT F. KENNEDY Jr ‘s ORGANIZATION. AND THEY SUE OVER VACCINES
https://londonreal.tv/robert-f-kennedy-jr-my-fight-against-mandatory-vaccinations-big-pharma-and-dr-fauci/
START NOW TO TRAIN YOUR CHILDREN TO RECOGNIZE AND BE ABLE TO DEFEND WITH LETHAL EFFECT AGAINST TRUMPs NAZI SS WARPSPEED STORMTROOPERS
HOW CAN THESE PUSSY JOINT CHIEFS OF STAFF REFUSE TRUMPS REQUEST TO PUT DOWN ANTIFA AND BLM, YET TAKE UP THE CAUSE OF ADMINISTERING FAUCI & GATES DNA ALTERING / NANO-CHIP TRACKING / CANCER CAUSING WITH ADDITIVES [ADJUVENTS MERCURY, ANIMAL TISSUE, ALUMINUM ] TO HARM U.S. CITIZENS.
SIMPLE, THIS JOINT CHIEFS OF STAFF ( Ft DETRICK ) SOLD CHINA COVID -1 SARS FOR $ 1.5 BILLION IN 2015
IN 2016 THE PENTAGON BUILT WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LABS
Dr. FRANCIS BOYEL, AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT SAYS WUHAN IS CHINAs " Ft DETRICK "
https://banned.video/watch?id=5f654669dc50dc07a1089d01 ( Dr. FRANCIS BOYEL ON 18 SEP 2020 )
THE PENTAGON COLLUDED WITH THE UNITED NATIONS TO HOLD THE 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN OCTOBER 18, 2019
WHICH HAPPENS TO BE THE SAME DAY THAT BILL GATES HELD EVEN201 - THE TABLE TOP THAT FORETOLD OF A PANDEMIC
THEN, THE PENTAGON, NIH, AND FAUCI ATTACKED THE 120 COUNTRYs SOLDIERS THAT ATTENDED SO THAT THEY WOULD GO HOME AS BIOWEAPON VECTORS CONTAMINATED BY THE PENTAGON TRUMP BIOWEAPON
DID TRUMP KNOW OF THE ATTACK ON U.S. CITIZENS ( NOW 61 MILLION UNEMPLOYED & 1/3 OF ALL SMALL BUSINESSES BANKRUPTED )
YES - TRUMP KNEW
TRUMP WROTE HIS OWN INDICTMENT FOR TREASON WHEN HE WROTE EXECUTIVE ORDER 13887 WARPSPEED WHERE THE MILITARY WERE GOING TO DELIVER THE VACCINES.
PATRIOTS THINK NOT
PATRIOTS OF THE UNITED STATES
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
CHILDREN WILL DEPEND UPON PATRIOTS TO DEFEND THEIR INNOCENCE FROM ANTIFA, BLM, AND TRAITOR TRUMPS BIOWEAPON VACCINE.
Dr. FRANCIS BOYEL SAYS THAT THOSE RESPONSIBLE IN NIH, NIAID, FDA, CDC, FAUCI AND GATES SHOULD GO TO PRISON FOR LIFE.
IF YOU DO NOT BELIEVE THAT THE JOINT CHIEFS OF STAFF 2015 - 2020 WOULD ATTACK THE UNITED STATES, LISTEN TO FIELD McCONNELL SHOW THE PENTAGON VIDEO WHERE THE JCS PLANNED ON JUNE 1, 2001 THE SEPTEMBER 11, 2OO1 ATTACK ON THE PENTAGON.
REMEMBERING THE TREASON OF THE PENTAGON AND JOINT CHIEFS OF STAFF WHEN THEY PLANNED 9 11 ON JUNE 1, 2001 PENTAGON PLANNED ATTACK ON SEPTEMBER 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN THE USAF, NAVY, ARMY, AND MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
THEN WATCH HOW BILL CLINTON AND MARVIN BUSH ALLOWED ISRAELI ART STUDENT TO PLANT EXPLOSIVES OVER A PERIOD OF 4 YEARS AND CELEBRATED AT THE END WITH A PHOTO SHOOT FROM A HELICOPTER
ISRAELI "ARTIST" BOMBERS REMOVED WTC GLASS TO ACCESS OUTSIDE OF WTC. AND DID SO OVER A PERIOD OF 4 YEARS STARTING UNDER TRAITOR BILL CLINTON MARCH 1997 https://markdotzler.com/Mark_Dotzler/WTC_Artists.html E-TEAM/GELATIN - “The B Thing” - 91st floor of the WTC https://youtu.be/k_QQsdtn7CA
Listen if you have time to Dr. Rashid Buttar. He is a Cancer doctor and he will warn you of this DNA altering vaccine.
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
https://www.lifesitenews.com/news/kennedy-jr-warns-parents-about-danger-of-using-largely-untested-covid-vaccines-on-kids
https://www.worldhealth.net/news/rfk-jr-wins-case-against-government-vaccine-safety-violations/
BRIAN ROSE IS AN AMERICAN IN LONDON WHO INTERVIEWED Dr. BUTTAR
https://londonreal.tv/digital-freedom-platform-interview-1-dr-rashid-buttar/
A MOVIE CALLED PLANDEMIC IS ON THE LONDONREAL SITE
https://freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/
THIS SHOWS HOW FAUCI AND GATES HAVE BEEN WORKING TOGETHER SINCE 1981; FAUCI MAKING A VIRUS AND GATES GETS IT PATENTED, AND THEN MAKE A VACCINE.
GATES HAS A MOTIVE OF KILLING 90 % OF THE EARTHS POPULATION
WHEN I WAS A KID, I KNEW OF ONLY A COUPLE OF CASES OF AUTISM, AND ACCORDING TO ROBERT F. KENNEDY Jr WHEN I WAS A KID, THE RATE WAS MAYBE 1 IN 100,000 CHILDREN HAD AUTISM. NOW, IT IS 1 IN 25 BOYS HAVE AUTISM. WHAT HAPPENS TO THE GIRLS – I DON’T KNOW; BUT THEY MUST BE AFFECTED SOMEHOW.
KENNEDY HAS NO DOUBT – THIS AUTISM IS DUE TO VACCINES.
FAUCI HAD JUDY MIKOVITS, A TOP SCIENTIST THROWN IN JAIL BY THE FBI TO SILENCE HER. SHE HAS WRITTEN A BOOK
https://childrenshealthdefense.org/news/plague-of-corruption-book-the-talented-dr-judy-mikovits/
https://londonreal.tv/responding-to-criticism-surrounding-my-viral-documentary-the-plandemic-dr-judy-mikovits/
https://londonreal.tv/is-coronavirus-a-plandemic-exposing-the-truth-behind-americas-covid-19-strategy-dr-judy-mikovits/
THE CHILDRENS HEALTH DEFENSE ORG IS ROBERT F. KENNEDY Jr ‘s ORGANIZATION. AND THEY SUE OVER VACCINES
https://londonreal.tv/robert-f-kennedy-jr-my-fight-against-mandatory-vaccinations-big-pharma-and-dr-fauci/
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