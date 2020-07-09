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Homoseksuaalisuus ja väkivalta
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440 views • July 09, 2020
Tilastojen mukaan homoseksualisten parissa on enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin heteroseksuaalisen parisuhteissa. Tämä on vaiettu aihe, mutta välttämätöntä tuoda esille, sillä homoseksualismin hyväksymisen myötä miehen väkivaltainen raiskaus toista miestä kohtaan on lisääntynyt. Kaikki raiskaukset myös naisiin kohdistuvat ovat inhottavia, karmeita, tuomittavia ja vääriä tekoja. Videolla tuodaan esille myös homoseksuaalisuuden väkivaltaisuuden syyt. Kyse ei ole vihapuheesta, vaan tutkimustietoon perustuvasta tiedosta. Videon esille tuomat asiat ovat tulenarkoja, joista halutaan vaeita ja sensuuri sekä vihapuhe syytökset kohtaavat niitä, jotka uskaltavat puhua tästä asiasta. Nyt on aika puhua asiasta ja tuoda toivoa ja vapautta homoseksuaaleille, jotka kärsivät sydämessään vääristyneestä identiteetistä.
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