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IFQ59 - Émission #59 du 29 juillet 2021 avec Pryska Ducoeurjoly
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60 views • July 30, 2021
29 juillet 2021 : https://fulllifechannel.com/v/384?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Nous avons le grand plaisir d’accueillir Pryska Ducoeurjoly pour cette cinquante-neuvième édition. La volonté de partager l'information la plus cachée anime Pryska Ducoeurjoly, journaliste française d'investigation. Après un parcours dans les mass-média, elle est devenue indépendante pour pouvoir informer plus librement. Elle écrit depuis plus de dix ans pour des revues basées en Suisse, en Belgique ou en France. On peut citer Nexus, Néo Santé, Révélation santé bien-être, Alternatif Bien-être, France Soir. En 2010, elle a écrit "La Société toxique, manuel de dépollution mentale", nous étions alors en pleine pandémie de H1N1, pour dénoncer la triple intox que subissent les citoyens : un conditionnement qu'elle résume avec l'expression "médoc-média-malbouffe". Elle est également co-auteure de plusieurs autres manuels d'utilité publique comme Citoyens du Net (un manuel d’e-Culture générale), Ecopol (un guide pour construire des éco-lieux) et La SymptoThermie complète (une méthode pour les femmes qui désirent se libérer des hormones de synthèse, autre scandale médical selon elle).
Son site : https://pryskaducoeurjoly.com/
On poursuit notre travail dans la clandestinité. Vous connaissez le principe de l'émission… Merci de partager largement l'URL de cette émission, qui change d'hébergeur presque chaque semaine. ILS NE PASSERONT PAS !
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Les coordonnées de l'équipe
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : Page supprimée
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
👉 MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : https://www.revivance.be
■ Sources Chloé
• Suisse : cas/hospitalisations/décès au 26.07.21
http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021-07-27.pdf
• Suisse : décès toutes causes confondues à la semaine 28
http://gerardscheller.ch/Deces_CH_2010-2021_sem1-28_2021-07-27.pdf
• Les cas graves et les décès après vaccination en Suisse : http://gerardscheller.ch/Rapport_Swissmedic_2021-07-23.pdf
• Pétition NON au Pass sanitaire : https://petition-pass-sanitaire.com/
• Texte du projet de loi de gestion sanitaire au Sénat : http://www.senat.fr/leg/pjl20-799.html
• Blachier en guerre contre les anti-vax, qui pourraient "infecter" les gens avec l'arnaque climatique : https://www.programme-tv.net/news/societe/279843-martin-blachier-veut-la-guerre-contre-les-anti-vaccins-notre-ennemi-ce-nest-plus-le-virus-cest-les-anti-vax/
• Power point du covid au changement climatique : http://gerardscheller.ch/Info_en_QuestionS_59-Du_covid_au_climat.pptx
• Maurice Strong : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong
• Maurice Strong, actionnaire de BlackRock : https://fr.wikipedia.org/wiki/BlackRock
• Le Sommet de la Terre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre
• Programme Scopex : https://www.geoengineeringmonitor.org/wp-content/uploads/2017/11/ETC-briefing-SCoPEx.pdf
• Brevet Welsbach : https://patents.google.com/patent/US5003186A/en
• Epandage d'iodure d'argent pour stopper la grêle : https://www.tdg.ch/suisse/test-avion-lutter-grele-suisse/story/20465759
• La Chine veut modifier le climat d'ici à 2025 : https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-avance-a-grand-pas-dans-la-modification-de-sa-meteo-1387980
• Toxicité de l'iodure d'argent : https://cutt.ly/SQaYD8l
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Nous avons le grand plaisir d’accueillir Pryska Ducoeurjoly pour cette cinquante-neuvième édition. La volonté de partager l'information la plus cachée anime Pryska Ducoeurjoly, journaliste française d'investigation. Après un parcours dans les mass-média, elle est devenue indépendante pour pouvoir informer plus librement. Elle écrit depuis plus de dix ans pour des revues basées en Suisse, en Belgique ou en France. On peut citer Nexus, Néo Santé, Révélation santé bien-être, Alternatif Bien-être, France Soir. En 2010, elle a écrit "La Société toxique, manuel de dépollution mentale", nous étions alors en pleine pandémie de H1N1, pour dénoncer la triple intox que subissent les citoyens : un conditionnement qu'elle résume avec l'expression "médoc-média-malbouffe". Elle est également co-auteure de plusieurs autres manuels d'utilité publique comme Citoyens du Net (un manuel d’e-Culture générale), Ecopol (un guide pour construire des éco-lieux) et La SymptoThermie complète (une méthode pour les femmes qui désirent se libérer des hormones de synthèse, autre scandale médical selon elle).
Son site : https://pryskaducoeurjoly.com/
On poursuit notre travail dans la clandestinité. Vous connaissez le principe de l'émission… Merci de partager largement l'URL de cette émission, qui change d'hébergeur presque chaque semaine. ILS NE PASSERONT PAS !
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Les coordonnées de l'équipe
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : Page supprimée
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
👉 MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : https://www.revivance.be
■ Sources Chloé
• Suisse : cas/hospitalisations/décès au 26.07.21
http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021-07-27.pdf
• Suisse : décès toutes causes confondues à la semaine 28
http://gerardscheller.ch/Deces_CH_2010-2021_sem1-28_2021-07-27.pdf
• Les cas graves et les décès après vaccination en Suisse : http://gerardscheller.ch/Rapport_Swissmedic_2021-07-23.pdf
• Pétition NON au Pass sanitaire : https://petition-pass-sanitaire.com/
• Texte du projet de loi de gestion sanitaire au Sénat : http://www.senat.fr/leg/pjl20-799.html
• Blachier en guerre contre les anti-vax, qui pourraient "infecter" les gens avec l'arnaque climatique : https://www.programme-tv.net/news/societe/279843-martin-blachier-veut-la-guerre-contre-les-anti-vaccins-notre-ennemi-ce-nest-plus-le-virus-cest-les-anti-vax/
• Power point du covid au changement climatique : http://gerardscheller.ch/Info_en_QuestionS_59-Du_covid_au_climat.pptx
• Maurice Strong : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong
• Maurice Strong, actionnaire de BlackRock : https://fr.wikipedia.org/wiki/BlackRock
• Le Sommet de la Terre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre
• Programme Scopex : https://www.geoengineeringmonitor.org/wp-content/uploads/2017/11/ETC-briefing-SCoPEx.pdf
• Brevet Welsbach : https://patents.google.com/patent/US5003186A/en
• Epandage d'iodure d'argent pour stopper la grêle : https://www.tdg.ch/suisse/test-avion-lutter-grele-suisse/story/20465759
• La Chine veut modifier le climat d'ici à 2025 : https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-avance-a-grand-pas-dans-la-modification-de-sa-meteo-1387980
• Toxicité de l'iodure d'argent : https://cutt.ly/SQaYD8l
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