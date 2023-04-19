Livro dos Segredos - Alienígenas, Espíritos e Mistérios Antigos

O mundo está repleto de encontros paranormais e alienígenas que desafiam a realidade e atravessam o reino da alta estranheza, dos quais houve muitas tentativas de explicar esses fenômenos alucinantes, mas ainda ninguém tem as respostas. Com o governo dos EUA finalmente admitindo que muitos dos avistamentos inexplicáveis de naves de OVNIs podem muito bem ser tecnologia alienígena, estamos emergindo em uma nova era, a de uma "Teoria Unificada do Paranormal" que pode fornecer respostas para muitos enigmas do desconhecido. . Envolve o antigo conceito oriental de "unicidade" reconhecido por nossos antepassados, muito antes que a física arcana da mecânica quântica demonstrasse sua realidade. Vamos explorar o Livro dos Segredos e enfrentar quem são os alienígenas, de onde vêm e por que estão aqui.

