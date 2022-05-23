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'INIXA' BLOOD 'ANTI-COAGULANT' - MORE WEIRD GRAPHENE NANO STRUCTURES ? (LA QUINTA COLUMNA)
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127 views • May 23, 2022
> 'INIXA' BLOOD 'ANTI-COAGULANT' - More Weird GRAPHENE NANO STRUCTURES ?
(La Quinta Columna 22.06.17) Inhaix 12.000 UI (120mg)/0.8 ml Enoxaparina]
https://www.bitchute.com/video/iFi96fRXKSo8/ [SHARE]
Inhixa (enoxaparin sodium) • Have your injection at the same time each day. • Look out for signs of deep vein thrombosis (DVTs); unusual bleeding • Don't use expired or damaged syringes. • Don't inject into a bruise, scar, wound or somewhere that rubs easily against your clothes. • Don't rub the skin after injecting. This can cause bruising... @ https://www.uhs.nhs.uk/Media/UHS-website-2019/Patientinformation/Pregnancyandbirth/Inhixa-patient-information.pdf
------------------------->
>> HEPARINE [BLOOD anti-coagulant] 'CONFIRMED GRAPHENE IN CLEXANE 6000 HEPARIN'
(La Quinta Columna 22.05.02) https://www.bitchute.com/video/8sAQlpxXS9s0/
------------------------->
(source1) https://www.laquintacolumna.net/
(source2) https://odysee.com/@admin:f/Oxyde-de-Graph%C3%A8ne-dans-l%E2%80%99anti-coagulant-Inixa:2 (mirror3) PCS https://www.bitchute.com/video/H51E1YbN1HZ4/
================
BLOOD of ''VAXXINATED'' + ULTRAVIOLET PULSE (La Quinta Columna)
[Glassworks Red Version #02] https://www.bitchute.com/video/arinz4PqnAKR/
PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, INJECTS [SPECIAL REPORT]
(La Quinta Columna; tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/
COV-ID INJECTION / GRAPHENE / SELF-ASSEMBLY [COMPILATION]
(LIFE of the BLOOD / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/STKObmupsbdj/
GRAPHENE In COV-ID INJECTS (Prof. Luis Marcelo)
https://www.bitchute.com/video/Ab9MhsuvOcA9/
EVIDENCE of NON-BIOLOGIC (Placebo?) BATCHES (How Bad is My Batch!)
https://www.bitchute.com/video/cF5B7bJ4qpFn/
Covid19 - Corona SCRIPT - NWO AGENDA - Great RE:SET
VAX NANOTECH - GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/4NGx2K2U9bDZ/
(Dr. Pablo Campra) COV19 INJECTION, NANO Networks
https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/
'PATIENT ENGAGEMENT...' (THE GRAPHENE NANO) [v.2]
(World EconoMIX Forum) https://www.bitchute.com/video/mU2TQCN6MQ1J/
SEVERANCE PACKAGE #That Will Be Your GR6AT R6S6T
(tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/48ZDqyQycB6Y/
GRAPHENE (like) CRYSTALS In DENTISTRY LOCAL ANESTHETIC
(Argentina) https://www.bitchute.com/video/9aUDYp6Bw7iv/
ARGENTINA, GRAPHENE and the COV-ID 'VIRUS' / 'VAX' DECEPTION
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/kt93nZANbbGE/
ID of MICROTECH in COV-ID VACCINE VIALS
Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm; Sputnik
https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/
ARGENTINA COVID 'VAX' Research [ANALYSIS & REPORT]
(La QuintaColumna) https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/
GRAPHENE & MICRO-TECH 'Confirmed' [ARGENTINA]
Cansino, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca; Sputnik VAX
https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/
ARGENTINE GOV Agency ADMITS 'COVID INJECTS CONTAIN GRAPHENE Oxide'
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/3GLw5c1Q97Di/
(Argentine Prosecutor) GO VACCINES 'They're Killing Us' (It's Official !)
https://www.bitchute.com/video/Szjfwn1EWCsO/
Medical Schools... 'will have to 'rethink everything' from now on...'
(Dr. Martín Monteverde) https://www.bitchute.com/video/fEgSwqg8ylIB/
SARS-CoV-2 [fake], PCR [fraud], rGO VAXXINES [platform]
https://www.bitchute.com/video/qXfRW0JOS0Vx/
================
GRAPHENE https://docdro.id/7DAXqet:
MICRO-STRUCTURES
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_inorganic_crystals_or_Wireless_Nanosensors_Network/links/61a4d94eee3e086e3d3a6756/MICROSTRUCTURES-IN-COVID-VACCINES-inorganic-crystals-or-Wireless-Nanosensors-Network.pdf
DNA NANOTECH CRYSTALS
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/358284707_DNA_CRYSTALS_NANOTECHNOLOGY_IN_COVID19_VACCINES/links/61fe5607870587329e938768/DNA-CRYSTALS-NANOTECHNOLOGY-IN-COVID19-VACCINES.pdf
================
Covid GRAPHENE Q DOTS (El Mundo Desconocido)
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/
TECHNO PARASITISM
https://www.bitchute.com/video/kCA0i3HeQ8mk/
INTRA-BODY NANO-NETWORK (C0r0na 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/jH7YxBQbrLAs/
NANO-TECH & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'
https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/
GO in SINOVAC, ASTRAZENECA & PFIZER VAX
https://www.bitchute.com/video/shD0mwNV9rI5/
"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste (La Quinta Columna)
https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/
(2-2) LA QUINTA & DR CAMPRA https://www.bitchute.com/video/E4AHd9GY4P4T/
==============
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tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
(La Quinta Columna 22.06.17) Inhaix 12.000 UI (120mg)/0.8 ml Enoxaparina]
https://www.bitchute.com/video/iFi96fRXKSo8/ [SHARE]
Inhixa (enoxaparin sodium) • Have your injection at the same time each day. • Look out for signs of deep vein thrombosis (DVTs); unusual bleeding • Don't use expired or damaged syringes. • Don't inject into a bruise, scar, wound or somewhere that rubs easily against your clothes. • Don't rub the skin after injecting. This can cause bruising... @ https://www.uhs.nhs.uk/Media/UHS-website-2019/Patientinformation/Pregnancyandbirth/Inhixa-patient-information.pdf
------------------------->
>> HEPARINE [BLOOD anti-coagulant] 'CONFIRMED GRAPHENE IN CLEXANE 6000 HEPARIN'
(La Quinta Columna 22.05.02) https://www.bitchute.com/video/8sAQlpxXS9s0/
------------------------->
(source1) https://www.laquintacolumna.net/
(source2) https://odysee.com/@admin:f/Oxyde-de-Graph%C3%A8ne-dans-l%E2%80%99anti-coagulant-Inixa:2 (mirror3) PCS https://www.bitchute.com/video/H51E1YbN1HZ4/
================
BLOOD of ''VAXXINATED'' + ULTRAVIOLET PULSE (La Quinta Columna)
[Glassworks Red Version #02] https://www.bitchute.com/video/arinz4PqnAKR/
PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, INJECTS [SPECIAL REPORT]
(La Quinta Columna; tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/
COV-ID INJECTION / GRAPHENE / SELF-ASSEMBLY [COMPILATION]
(LIFE of the BLOOD / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/STKObmupsbdj/
GRAPHENE In COV-ID INJECTS (Prof. Luis Marcelo)
https://www.bitchute.com/video/Ab9MhsuvOcA9/
EVIDENCE of NON-BIOLOGIC (Placebo?) BATCHES (How Bad is My Batch!)
https://www.bitchute.com/video/cF5B7bJ4qpFn/
Covid19 - Corona SCRIPT - NWO AGENDA - Great RE:SET
VAX NANOTECH - GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/4NGx2K2U9bDZ/
(Dr. Pablo Campra) COV19 INJECTION, NANO Networks
https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/
'PATIENT ENGAGEMENT...' (THE GRAPHENE NANO) [v.2]
(World EconoMIX Forum) https://www.bitchute.com/video/mU2TQCN6MQ1J/
SEVERANCE PACKAGE #That Will Be Your GR6AT R6S6T
(tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/48ZDqyQycB6Y/
GRAPHENE (like) CRYSTALS In DENTISTRY LOCAL ANESTHETIC
(Argentina) https://www.bitchute.com/video/9aUDYp6Bw7iv/
ARGENTINA, GRAPHENE and the COV-ID 'VIRUS' / 'VAX' DECEPTION
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/kt93nZANbbGE/
ID of MICROTECH in COV-ID VACCINE VIALS
Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm; Sputnik
https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/
ARGENTINA COVID 'VAX' Research [ANALYSIS & REPORT]
(La QuintaColumna) https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/
GRAPHENE & MICRO-TECH 'Confirmed' [ARGENTINA]
Cansino, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca; Sputnik VAX
https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/
ARGENTINE GOV Agency ADMITS 'COVID INJECTS CONTAIN GRAPHENE Oxide'
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/3GLw5c1Q97Di/
(Argentine Prosecutor) GO VACCINES 'They're Killing Us' (It's Official !)
https://www.bitchute.com/video/Szjfwn1EWCsO/
Medical Schools... 'will have to 'rethink everything' from now on...'
(Dr. Martín Monteverde) https://www.bitchute.com/video/fEgSwqg8ylIB/
SARS-CoV-2 [fake], PCR [fraud], rGO VAXXINES [platform]
https://www.bitchute.com/video/qXfRW0JOS0Vx/
================
GRAPHENE https://docdro.id/7DAXqet:
MICRO-STRUCTURES
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_inorganic_crystals_or_Wireless_Nanosensors_Network/links/61a4d94eee3e086e3d3a6756/MICROSTRUCTURES-IN-COVID-VACCINES-inorganic-crystals-or-Wireless-Nanosensors-Network.pdf
DNA NANOTECH CRYSTALS
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/358284707_DNA_CRYSTALS_NANOTECHNOLOGY_IN_COVID19_VACCINES/links/61fe5607870587329e938768/DNA-CRYSTALS-NANOTECHNOLOGY-IN-COVID19-VACCINES.pdf
================
Covid GRAPHENE Q DOTS (El Mundo Desconocido)
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/
TECHNO PARASITISM
https://www.bitchute.com/video/kCA0i3HeQ8mk/
INTRA-BODY NANO-NETWORK (C0r0na 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/jH7YxBQbrLAs/
NANO-TECH & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'
https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/
GO in SINOVAC, ASTRAZENECA & PFIZER VAX
https://www.bitchute.com/video/shD0mwNV9rI5/
"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste (La Quinta Columna)
https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/
(2-2) LA QUINTA & DR CAMPRA https://www.bitchute.com/video/E4AHd9GY4P4T/
==============
Shared from and subscribe to:
tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
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