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WILL YOU FIGHT TO KEEP YOUR FREEDOM? PLANET LOCKDOWN 2022
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80 views • March 01, 2022
Will you speak truthfully and fight for your freedom? The time is now or never.
DAMAGING EVIDENCE PROVING THAT FAUCI IS A MASS MURDERER - DR. BRYAN ARDIS - GRAND JURY DAY THREE https://www.bitchute.com/video/yG8xnRVKM7Xl/
DR. REINER FUELLMICH - UPDATE ON GRAND JURY (NUREMBERG 2.0)
https://www.bitchute.com/video/Jm5wa6PvdV0Y/
GRAND JURY DAY ONE OF THE COURT OF PUBLIC OPINION - THE PEOPLE VS THE CABAL (FEBRUARY 5TH, 2022)
https://www.bitchute.com/video/uQVEKnUR7zjP/
GRAND JURY DAY TWO OF THE COURT OF PUBLIC OPINION - HISTORICAL BACKGROUND (FEBRUARY 12TH, 2022)
https://www.bitchute.com/video/taQPvAf0R5C5/
GRAND JURY DAY THREE OF THE COURT OF PUBLIC OPINION - PCR TEST (FEBRUARY 13TH, 2022)
https://www.bitchute.com/video/NkoZuEI1JJ5w/
GRAND JURY DAY FOUR OF THE COURT OF PUBLIC OPINION - INJECTIONS & PSYCH. WARFARE (FEB 19TH, 2022)
https://www.bitchute.com/video/KzvJISU7vvMt/
GRAND JURY DAY FIVE OF THE COURT OF PUBLIC OPINION - ECONOMIC & FINANCIAL DESTRUCTION FEB 20TH, 2022
https://www.bitchute.com/video/erlWxZgHvP2Z/
FULL "COVID-19: A SECOND OPINION" HEARING ORGANIZED BY SENATOR RON JOHNSON
https://www.bitchute.com/video/kbI0m0TcVbxG/
HORRIFYING TESTIMONY OF FUNERAL DIRECTOR JOHN O'LOONEY DURING THE GRAND JURY DAY THREE
https://www.bitchute.com/video/EOCTWcq61Xr6/
ATTORNEY THOMAS RENZ DESCRIBES THE COMING PROSECUTIONS OF THOSE WHO CARRIED OUT COVID CRIMES
https://www.bitchute.com/video/eIXK9ny00J6U/
BREAKING! INTERNATIONAL TRIBUNALS START NEXT WEEK! GATES, FAUCI, TEDROS ETC FACE THE DEATH PENALTY!
https://www.bitchute.com/video/kXB7QEPN40Dp/
PREMEDITATED MASS MURDER, WE'RE GOING TO GET THEM! PT2: WORSE CRIME AGAINST HUMANITY EVER COMMITTED!
https://www.bitchute.com/video/8tHJ6XjJg8nS/
LET THE PROSECUTIONS BEGIN: THOMAS RENZ GIVES EVIDENCE TO JAG OFFICER THAT PROVES THE JAB IS MURDER
https://www.bitchute.com/video/3v5d3VNP8jVU/
DR. REINER FUELLMICH AND VIVIANE FISCHER PRESS CONFERENCE - UPDATE ON COVID-19 NUREMBERG 2.0 CRIMES
https://www.bitchute.com/video/Y45xeGBhl5c8/
INDICTMENTS FOR INTERNATIONAL CRIMINALS FOR CRIMES AGAINST HUMANITY TO BEGIN FEB 2022
https://www.bitchute.com/video/aJ2VkhlDn48c/
HOW A GRAND JURY WILL PROSECUTE COVID CRIMES - REINER FUELLMICH
https://www.bitchute.com/video/hlOiycJKEjkT/
AUSSIE PRIME MINISTER SERVED WITH "CRIMES AGAINST HUMANITY" ARREST WARRANT BY COMMON LAW ASSEMBLY
https://www.bitchute.com/video/LJa4NZ67DaiN/
DR. DAVID MARTIN PRESENTS THE PRACTICAL PLAN TO END THE "PANDEMIC" & GREAT RESET AGENDA
https://www.bitchute.com/video/gPjP6GHkTMQW/
DAMAGING EVIDENCE PROVING THAT FAUCI IS A MASS MURDERER - DR. BRYAN ARDIS - GRAND JURY DAY THREE https://www.bitchute.com/video/yG8xnRVKM7Xl/
DR. REINER FUELLMICH - UPDATE ON GRAND JURY (NUREMBERG 2.0)
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https://www.bitchute.com/video/LJa4NZ67DaiN/
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