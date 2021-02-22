"Εγκληματική" νεολαία διασκεδάζει με Κορόιδο-ιό και η αστυνομία τους συλλαμβάνει

Η αστυνομία σπάει πόρτες, παράθυρα, τοίχους κτλ ώστε να συλλάβει τους αδίστακτους εγκληματίες εφήβους που διασκεδάζουν.

Την ίδια ώρα οι Πραιτωριανοί εεε συγγνώμη οι Αστυνομικοί ήθελα να γράψω αφήνουν λαθρομετανάστες να βιάζουν να απειλούν και επιτρέπουν των εποικισμό της Ελλάδος αρκεί να μην χάσουν των μισθό τους.

Απλά εκτελούμε εντολές. Έτσι μας λένε και έτσι δεν φέρουν καμία ευθύνη. Είτε ηθική είτε κοινωνική...

Αχ Παπαδόπουλε ήσουν κακός και μας φέρανε τους Δημοκράτες να μας τιμωρήσουν...