David ICKE: "Η Μεγάλη Συμπίεση" και ο "Μεγάλος Διακόπτης" [01/10/2021]

Από το βίντεο του David ICKE (01/10/2021)

"Η Μεγάλη Συμπίεση" και ο "Μεγάλος Διακόπτης":

Όλα σχεδιασμένα από το νέο "Δόγμα" για να "μετασχηματίσουν" τον άνθρωπο και να "διαλύσουν" την τρέχουσα κοινωνία.

https://davidicke.com/2021/10/01/the-big-squeeze-and-the-big-switch-david-icke-dot-connector-videocast/

Κομμάτια από την ομιλία του:

Αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, αυτό που συνέβη, δεν ήταν τυχαίο. Έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Αν ήταν τυχαίο, πώς θα μπορούσα να το προβλέψω; Αλλά αν είχε προγραμματιστεί από πολύ παλιά και ήξερα το σχέδιο, τότε φυσικά μπορείς να το προβλέψεις. Και όπως είπα, θα συνδέσω πολλές τελείες σήμερα μεταξύ φαινομενικά αποσυνδεδεμένων καταστάσεων. Και στην πραγματικότητα ... δεν είναι δύσκολο ... Θα συνδέσω το ψεύτικο εμβόλιο και όλο το θανατηφόρο χάος και τη αλλαγή της ζωής εξαιτίας την κακής υγείας, με την τρέχουσα κρίση έλλειψης καυσίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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