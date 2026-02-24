BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ANGEL'S TRUTH DELIGHT
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
14 views • 1 day ago

ANGEL’S TRUTH DELIGHT

LESIUM-AURACLE-TRACK 12

ARCHANGEL MICHAEL

THE HEAVENS SEND ANGELS....THE LIKES OF THOSE WHO SERVE CHRIST JESUS

WHO SENDS PRINCELY ANGELS TO FIGHT SUCH TWISTED LIES AS ‘THERE’S NO GOD’

THE PRINCE OF PEACE, MICHAEL....SHALL TELL YOU ALL THE WELL HID SECRET

AND AFTER THAT, IT’S UP TO THOSE ANGELS SENT TO EARTH TO LOVE ALL THAT IS


I TELL YOU ALL THAT IS IS WITHIN THE HEARTS OF ALL OF YOU……..ALL OF YOU

AND WHEN THE HEARTS OF ALL OF YOU UNITE

THE BLAST OF ALL YOUR HEARTS IN LOVE, SHALL TRULY SET YOU FREE


WE TELL YOU TRUE, JESUS HAS SENT THE LIKES OF MICHAEL’S WARRIORS

THE PRINCE OF PEACE HAS SENT THEM TO EARTH 

NOW GET READY FOR HIS WORD 

NOW EVERYONE LISTEN WHO HEAR THE WORDS OF MICHAEL’S WARRIORS

YOU KNOW THEM WHEN YOUR HEART SHINES BRIGHTLY

AS THEY TELL THE TRUTH AS ALL THAT IS


AND WHEN YOU FINALLY FIND THE LIGHT, THE TRUTH WITHIN YOUR HEART SHINES BRIGHT

WELCOME TO THE ANGEL’S TRUTH DELIGHT

THE FATHER SENDS YOUR SOUL SAILING IN SUCH DELIGHT

WELCOME TO THE ANGEL’S TRUTH DELIGHT

THE TRUTH MAKES YOUR HEART SHINE SO BRIGHT

WELCOME TO THE ANGELS’ TRUTH DELIGHT

THE TRUTH, IN LOVE....NOW UNITE!!!!!


OUR SAVIOR CHRIST JESUS, HAS SENT TO EARTH MICHAEL’S WARRIORS

THEY KNOW WHAT TRUE TRUTH IS BECAUSE THEY’RE MADE TO SERVE ALL THAT IS

THE DEVIL WILL FLY LOVE, WHEN ALL YOUR HEARTS UNITE 

IN TRUE LOVE WE TELL YOU TRUE

IT’S MICHAEL’S WARRIORS (OF TRUTH) TELLING TRUTHS THAT SERVE ALL THAT IS

WE TELL TRUTHS.....WE ARE MADE TO SERVE GOD/ALL

Keywords
spiritual musicangel musicfrom the angels
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
A new front in the gun debate: Home inspections proposed in Minnesota

A new front in the gun debate: Home inspections proposed in Minnesota

Willow Tohi
The Luciferian Endgame: How Satanic forces are engineering global collapse

The Luciferian Endgame: How Satanic forces are engineering global collapse

Kevin Hughes
Texas AG takes action against Chinese-linked companies over national security concerns

Texas AG takes action against Chinese-linked companies over national security concerns

Patrick Lewis
UN Report Exposes Taliban-Al-Qaeda Alliance: A Global Jihadist Threat Funded by Corruption

UN Report Exposes Taliban-Al-Qaeda Alliance: A Global Jihadist Threat Funded by Corruption

Edison Reed
10 Hydrating drinks to try if you&#8217;re tired of plain water

10 Hydrating drinks to try if you’re tired of plain water

Laura Harris
11 Simple practices that can transform your daily life

11 Simple practices that can transform your daily life

Evangelyn Rodriguez
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy