ANGEL’S TRUTH DELIGHT
LESIUM-AURACLE-TRACK 12
ARCHANGEL MICHAEL
THE HEAVENS SEND ANGELS....THE LIKES OF THOSE WHO SERVE CHRIST JESUS
WHO SENDS PRINCELY ANGELS TO FIGHT SUCH TWISTED LIES AS ‘THERE’S NO GOD’
THE PRINCE OF PEACE, MICHAEL....SHALL TELL YOU ALL THE WELL HID SECRET
AND AFTER THAT, IT’S UP TO THOSE ANGELS SENT TO EARTH TO LOVE ALL THAT IS
I TELL YOU ALL THAT IS IS WITHIN THE HEARTS OF ALL OF YOU……..ALL OF YOU
AND WHEN THE HEARTS OF ALL OF YOU UNITE
THE BLAST OF ALL YOUR HEARTS IN LOVE, SHALL TRULY SET YOU FREE
WE TELL YOU TRUE, JESUS HAS SENT THE LIKES OF MICHAEL’S WARRIORS
THE PRINCE OF PEACE HAS SENT THEM TO EARTH
NOW GET READY FOR HIS WORD
NOW EVERYONE LISTEN WHO HEAR THE WORDS OF MICHAEL’S WARRIORS
YOU KNOW THEM WHEN YOUR HEART SHINES BRIGHTLY
AS THEY TELL THE TRUTH AS ALL THAT IS
AND WHEN YOU FINALLY FIND THE LIGHT, THE TRUTH WITHIN YOUR HEART SHINES BRIGHT
WELCOME TO THE ANGEL’S TRUTH DELIGHT
THE FATHER SENDS YOUR SOUL SAILING IN SUCH DELIGHT
WELCOME TO THE ANGEL’S TRUTH DELIGHT
THE TRUTH MAKES YOUR HEART SHINE SO BRIGHT
WELCOME TO THE ANGELS’ TRUTH DELIGHT
THE TRUTH, IN LOVE....NOW UNITE!!!!!
OUR SAVIOR CHRIST JESUS, HAS SENT TO EARTH MICHAEL’S WARRIORS
THEY KNOW WHAT TRUE TRUTH IS BECAUSE THEY’RE MADE TO SERVE ALL THAT IS
THE DEVIL WILL FLY LOVE, WHEN ALL YOUR HEARTS UNITE
IN TRUE LOVE WE TELL YOU TRUE
IT’S MICHAEL’S WARRIORS (OF TRUTH) TELLING TRUTHS THAT SERVE ALL THAT IS
WE TELL TRUTHS.....WE ARE MADE TO SERVE GOD/ALL