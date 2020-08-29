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C'est la rentrée... des MANIFS pour nos libertés ! - Chloé F.
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9 views • August 29, 2020
25 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=4vxQy99HK0w
Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
🌸 AGENDA des prochaines MANIFS :
👉 Samedi 29 août :
- Manif ZURICH 13h à Sechselaütenplatz et 17h à HelvetiaPlatz
Transport (bus, covoiturage, train) : https://forms.gle/Rip3kaMdY8zZf1eD7
- Manif DELÉMONT 16h30 (je ne connais pas le lieu de RDV)
- Manif PARIS 13h : Place de la Nation selon les dernières infos, la Place de la République a été finalement refusée par la préfecture de police : https://www.facebook.com/events/630216681234386
- Manif BERLIN 11h : Porte de Brandebourg
https://www.facebook.com/events/324950052223391/
https://covidinfos.net/covid19/berlin-invite-leurope-a-la-manifestation-pour-la-liberte-et-la-paix-du-29-aout-2020/1664/
- Manif ANNECY 14h30 :
https://www.facebook.com/events/3104962572955261
https://facebook.com/events/s/grand-rassemblement-pour-nos-l/3104962572955261/?ti=cl
👉 Samedi 5 septembre :
- Rassemblement PARIS médias 14h : devant la Maison de la Radio
- Manif ROME : https://www.youtube.com/watch?v=WgZ7gnjYOYM
👉 Dimanche 6 septembre :
- Manif CHAMBÉRY (en Savoie, pas en Haute-Savoie pardon) 14h : Place du Sénat Souverain (Place du Palais de Justice)
- MANIF pour placements abusifs PARIS : https://www.youtube.com/watch?v=7zspLadyjBI
👉 Samedi 12 septembre :
- Manif GENÈVE 15h : place des Nations
- Manif Gilets Jaunes PARIS "JUSTICE SOCIALE" : https://alt-rev.com/2020/08/13/gilets-jaunes-vers-une-grande-journee-de-mobilisation-le-12-septembre/
Bigard sera en tête de cortège :
https://putsch.media/20200812/culture/actualites/video-jean-marie-bigard-je-serai-en-tete-de-cortege-a-la-manifestation-du-12-septembre-a-paris/
(J'ai vu le logo des Antifas après coup sur l'affiche, pas cool du tout. Espérons qu'ils se tiendront tranquilles)
🌸 Pleins pouvoirs du Conseil federal suisse (1939-1949) :
À la fin de la Seconde Guerre mondiale le gouvernement suisse avait pris goût aux pleins pouvoirs. Ce n’est qu’en 1949 – il y a 70 ans – que le peuple priva les conseillers fédéraux de la jouissance de ces compétences extraordinaires. Il approuva à une très faible majorité de 50,7% l’initiative populaire «Retour à la démocratie directe».
https://www.swissinfo.ch/fre/democratiedirecte/r%25C3%25A9gime-des-pleins-pouvoirs-en-suisse_quand-la-suisse-a-enlev%25C3%25A9-au-conseil-f%25C3%25A9d%25C3%25A9ral-le-go%25C3%25BBt-de-l-autoritarisme/45214702?fbclid=IwAR0zNOO0r6yMIVlcMlocq08rV13JSsljvr6E9IWdivVpiPFFxs8HWqhseAw
🌸 Référendum :
en français : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidFR_defin.pdf
en allemand : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidDE_defin.pdf
en italien : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidIT_defin.pdf
🌸 Les sites du référendum STOP SwissCovid :
- https://www.stop-swisscovid.net
- 1291.one
Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
🌸 AGENDA des prochaines MANIFS :
👉 Samedi 29 août :
- Manif ZURICH 13h à Sechselaütenplatz et 17h à HelvetiaPlatz
Transport (bus, covoiturage, train) : https://forms.gle/Rip3kaMdY8zZf1eD7
- Manif DELÉMONT 16h30 (je ne connais pas le lieu de RDV)
- Manif PARIS 13h : Place de la Nation selon les dernières infos, la Place de la République a été finalement refusée par la préfecture de police : https://www.facebook.com/events/630216681234386
- Manif BERLIN 11h : Porte de Brandebourg
https://www.facebook.com/events/324950052223391/
https://covidinfos.net/covid19/berlin-invite-leurope-a-la-manifestation-pour-la-liberte-et-la-paix-du-29-aout-2020/1664/
- Manif ANNECY 14h30 :
https://www.facebook.com/events/3104962572955261
https://facebook.com/events/s/grand-rassemblement-pour-nos-l/3104962572955261/?ti=cl
👉 Samedi 5 septembre :
- Rassemblement PARIS médias 14h : devant la Maison de la Radio
- Manif ROME : https://www.youtube.com/watch?v=WgZ7gnjYOYM
👉 Dimanche 6 septembre :
- Manif CHAMBÉRY (en Savoie, pas en Haute-Savoie pardon) 14h : Place du Sénat Souverain (Place du Palais de Justice)
- MANIF pour placements abusifs PARIS : https://www.youtube.com/watch?v=7zspLadyjBI
👉 Samedi 12 septembre :
- Manif GENÈVE 15h : place des Nations
- Manif Gilets Jaunes PARIS "JUSTICE SOCIALE" : https://alt-rev.com/2020/08/13/gilets-jaunes-vers-une-grande-journee-de-mobilisation-le-12-septembre/
Bigard sera en tête de cortège :
https://putsch.media/20200812/culture/actualites/video-jean-marie-bigard-je-serai-en-tete-de-cortege-a-la-manifestation-du-12-septembre-a-paris/
(J'ai vu le logo des Antifas après coup sur l'affiche, pas cool du tout. Espérons qu'ils se tiendront tranquilles)
🌸 Pleins pouvoirs du Conseil federal suisse (1939-1949) :
À la fin de la Seconde Guerre mondiale le gouvernement suisse avait pris goût aux pleins pouvoirs. Ce n’est qu’en 1949 – il y a 70 ans – que le peuple priva les conseillers fédéraux de la jouissance de ces compétences extraordinaires. Il approuva à une très faible majorité de 50,7% l’initiative populaire «Retour à la démocratie directe».
https://www.swissinfo.ch/fre/democratiedirecte/r%25C3%25A9gime-des-pleins-pouvoirs-en-suisse_quand-la-suisse-a-enlev%25C3%25A9-au-conseil-f%25C3%25A9d%25C3%25A9ral-le-go%25C3%25BBt-de-l-autoritarisme/45214702?fbclid=IwAR0zNOO0r6yMIVlcMlocq08rV13JSsljvr6E9IWdivVpiPFFxs8HWqhseAw
🌸 Référendum :
en français : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidFR_defin.pdf
en allemand : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidDE_defin.pdf
en italien : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidIT_defin.pdf
🌸 Les sites du référendum STOP SwissCovid :
- https://www.stop-swisscovid.net
- 1291.one
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