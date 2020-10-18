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Sauve qui peut !
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40 views • October 18, 2020
17 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=fA5HNet8kkM
Jasper Mader : https://www.youtube.com/channel/UCLIrMXjsNxhvVQR-YybDGfQ
Branle-bas de combat !
Panique à bord !
Macron dérape et continue à prendre les mauvaises décisions...
Sans queue ni tête, le gouvernement navigue à vue, le chef de guerre continue à sacrifier la santé et l'économie de la France.
Sauve qui peut !
Pierre CHARNEAU fait partie (avec Frédéric TANGY) des dépositaire des trois brevets (2003 à 2011)
US 8,243,718 B2
EP 1 694 829 B1
US 012 8224 A1
https://patentimages.storage.googleapis.com/3f/95/d1/7c5473b6868a98/US8343718.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/e0/4e/2e/09e238c87e2d20/EP1694829B1.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/a4/05/1b/5235413cbce04d/US20070128224A1.pdf
http://www.verite-covid19.fr
Jasper Mader : https://www.youtube.com/channel/UCLIrMXjsNxhvVQR-YybDGfQ
Branle-bas de combat !
Panique à bord !
Macron dérape et continue à prendre les mauvaises décisions...
Sans queue ni tête, le gouvernement navigue à vue, le chef de guerre continue à sacrifier la santé et l'économie de la France.
Sauve qui peut !
Pierre CHARNEAU fait partie (avec Frédéric TANGY) des dépositaire des trois brevets (2003 à 2011)
US 8,243,718 B2
EP 1 694 829 B1
US 012 8224 A1
https://patentimages.storage.googleapis.com/3f/95/d1/7c5473b6868a98/US8343718.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/e0/4e/2e/09e238c87e2d20/EP1694829B1.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/a4/05/1b/5235413cbce04d/US20070128224A1.pdf
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