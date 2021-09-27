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008 Is This The End? Part 1 (2 Hour In Depth Study) -- Walter Veith & Martin Smith - Whats Up Prof?
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PLEASE ALSO WATCH PART 2: Is This The End? Questions Answered - What's Up Prof Episode 9
Episode 8 is an in depth study that Walter will be doing on where we are in the stream of time as we look at current events and prophecy. "Is this the end?" May the Holy Spirit grant us wisdom as we study these things.
Portuguese Version Available here: https://youtu.be/oUDbtuA1fck
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LINKS TO QUOTES FROM SPIRIT OF PROPHECY AND OTHERS FROM https://m.egwwritings.org :
Testimonies for the Church, vol. 5
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Christian Service
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Great Controversy
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Great Controversy
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Ellen G. White Letters and Manuscripts: Volume 1
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Evangelism, p. 31.5
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Evangelism, p. 32.1
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Christian Service, p. 53.3
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Early Writings, p. 85.3
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Christian Service, p. 55.1
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Second Advent, p. 18.1 (James Springer White)
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Second Advent, p. 16.4 (James Springer White)
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Second Advent, p. 19.1 (James Springer White)
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Second Advent, p. 19.2 (James Springer White)
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Second Advent, p. 20.1 (James Springer White)
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Ellen G. White: The Early Years: 1827-1862 (vol. 1), p. 366.1 (Arthur Lacey White)
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, p. 133.3
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Story of Jesus, p. 183.3
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 154.2
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Testimonies for the Church, vol. 3, p. 491.3
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The Adventist Home, p. 539.3 https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Confrontation, p. 32.1
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Confrontation, p. 45.1
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Confrontation, p. 78.2 https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Desire of Ages, p. 31.1 https://m.egwwritings.org/en/search?q...
The Desire of Ages, p. 31.2
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The Desire of Ages, p. 32.2
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Patriarchs and Prophets, p. 118.5
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Last Day Events, p. 162.4
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The Great Controversy, p. 624.2
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The Adventist Home, p. 539.3
https://m.egwwritings.org/en/search?q...
Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, p. 107.2
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Early Writings, p. 292.1
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Early Writings, p. 292.2
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Early Writings, p. 293.1
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Early Writings, p. 293.2
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Episode 8 is an in depth study that Walter will be doing on where we are in the stream of time as we look at current events and prophecy. "Is this the end?" May the Holy Spirit grant us wisdom as we study these things.
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The Great Controversy
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The Ellen G. White Letters and Manuscripts: Volume 1
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Early Writings, p. 85.3
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The Second Advent, p. 18.1 (James Springer White)
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The Second Advent, p. 16.4 (James Springer White)
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