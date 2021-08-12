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Evidencia de la conspiración covid19
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2675 views • August 12, 2021

El Dr. David Martin es especialista en patentes e inversiones, codueño de la consultora Martin & Shwab, sobre esos temas, con actividades en 168 países, y el Dr. Reiner Fuellmich abogado europeo de grandes causas (el que ganó la demanda a VW), y que ha demandado ya a diversos países y entidades, junto con 1,000 abogados, por las inconsistencias en el manejo de la pandemia, y por tipificar el uso de las vacunas como un crimen de lesa humanidad por caer en delitos del código de Nüremberg. Sólo que con la colaboración del Dr. Martin, cambia todo, de ser una serie de sospechas siendo investigadas a tener las pruebas de quién, cuándo, cómo y porqué se generó el sars-cov2, y éstas apuntan a Fauci, Bill Gates, Tedros, y la camarilla de la mafia cabal que incluye a casi todos los medios de comunicación impresos y electrónicos, que están bajo su control. El Dr. Martin Explica cómo es que nunca hubo un 'nuevo virus' tema con el que le mintieron a la humanidad, se usó el virus corona previo y se patentó el uso de la proteína spike para uso veterinario en el año 2,000, pero se sintetizó una variante en la universidad de North Carolina, cuyo laboratorio patentó en abril 19 de 2002, con la patente 7279321, el virus modificado con secuencias de VIH, con el objetivo específico de atacar el epitelio humano en los receptores AC2, es decir, ahí 'se inventó' el sars-cov2: ¡El mismo presenta alrededor de 300 patentes al abogado Fuellmich (y al mundo) como evidencia de que el sars-cov2 es un arma biológica desde el 2008, que se 'perfeccionó' hasta el 2019, y de que la vacuna se patentó antes que las secuencias del virus! evidenciando que la plandemia es un acto criminal de conspiración, y que se hizo para uso económico, de despoblación y el mayor engaño a la humanidad!! En versión artículo en La Jornada, Veracruz: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210813_141934_335  ( La censura me alcanzó incluso en La Jornada )

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