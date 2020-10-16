Песня "Зомби-апокалипсис"



Трупный яд

снова

бодро

побежал

по венам.

Зомби - в ряд:

и вновь готовы

побеждать

и к... "великим переменам"...

(это припев)



Так было всегда, никуда не сбежать

От этого шабаша зомби-времён.

Сейчас же лишь стали себя побеждать,

Сейчас лишь намордники вместо знамен.



Перемены видны, и они велики:

Все козыри брошены на адский стол.

Потери в обычной войне НЕ СТОЛЬ высоки,

Но тихий и "мирный" укол,



Что сделают зомби друг другу в борьбе

С лжевирусом, что "ТАК СИЛЁН",

Внесут коренной поворот в их судьбе:

То будет конец их времён.



Все тихо и мирно подохнут, ценя

Заботу о тушках своих сверх всего.

Без всяких проблем и без огня

Орудий. То будет гибридной войны торжество.



Припев



А людям что делать?

Ответ очень прост.

Не ждать же расстрела,

А встать в полный рост.



Объединиться в общины,

Сбежав от оков,

И уже нет причины

Медлить - таков



Только способ

Спастись от войны...

И без всяких вопросов -

Им уже нет цены.



Припев