Hans Trooper dénonce les femmes menteuses dans le système judiciaire

Les femmes féministes sont toutes des misandres, et elles sont aussi surreprésentées, et en surnombre, dans plusieurs millieux et institutions sociétal, comme dans les hôpitaux, les écoles, les garderies, les universités, et les collèges, et aussi, elles passent leurs temps à se plaindre des hommes, et à critiquer les hommes.



Les femmes sont aussi en beaucoups plus grand nombres aussi à magasiner dans les centres d'achats, elles se gâtent constamment. Et aussi les salles de cours de justice, il y a maintenant plus d'avocates que d'avocats, et le nombres de juges est plus nombreux de femmes juges, que d'hommes juges, ca commence à devenir inquiétant pour nous les hommes, nous sommes très mal représentés, ou pas du tout, devans les cours de justice. Il reste très peu d'hommes avocats, sinon ce sont des gars féminisés qui sont des avocats.





Les femmes féministes sont extrêmement jalouses et envieuses des hommes, mais elles ne réussiront jamais à renverser les rôles narurel, du Dieu divin créateur, qui est un homme masculin divin.





Les hommes doivent cesser de se faire manipuler par des femmes, et par des filles, autour de eux.





Commentaire écrit par moi ; Hans Trooper





Hans Trooper 2014 tous droits réservés. ©