20.10.2022 Не называйте моего имени… (Выпуск №255. Часть 2 (1))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/fc66a180-eaea-4b9c-a4cf-c620f35b316d
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/ad6ee0f9-f7af-49e5-a560-ee615ebe3bae
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/20102022-ne-nazyvajte-moego-imeni-vypusk-255-chast-2-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/20102022-ne-nazyvajte-moego-imeni-vypusk-255-chast-2-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/20102022-ne-nazyvajte-moego-imeni-vypusk-255-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/20102022-ne-nazyvajte-moego-imeni-vypusk-255-chast-2-2
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Часть 1
03:13 https://www.youtube.com/watch?v=ActDuYjq3Hc Раскурочил 5G ! Кошки нападают , собаки скулят , птицы улетают , люди отключаются ! \Флорида Майами
14:34 https://www.youtube.com/watch?v=QhadaYPIt7I Патроны дают Политики, Еду Богачи, Детей забирают...
25:20 https://www.youtube.com/watch?v=85yNfu8VF50 На поле земной Церкви остались одни сорняки
47:39 https://www.youtube.com/watch?v=U4Oz_-OJMZo Паисий Святогорец Страсти и добродетели Том 5
1:16:40 https://www.youtube.com/watch?v=rDjgqRAL7NQ Афонский старец Иосиф Исихаст.Жизнь и учение
1:27:19 https://www.youtube.com/watch?v=SQCrOv8sfFk Как раздается закваска фарисейская
1:31:31 https://www.1tv.ru/news/2022-10-08/439254-vypusk_programmy_vremya_v_21_00_ot_08_10_2022 Выпуск программы «Время» в 21:00 от 08.10.2022
1:36:55 https://www.youtube.com/watch?v=D2Ak1IDbSSI Дякують ЗСУ за те, що ПОТРАПИЛИ В ПОЛОН! "Могилізовані" каються?
1:41:49 https://www.youtube.com/watch?v=zm7o4Cn1vIc ВСУ ОБЕЗГЛАВЛИВАЮТ ВС РФ! Гуменюк о разбитой ЭЛИТЕ вражеских сил