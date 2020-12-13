Славяне, откройте глаза! Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://youtu.be/YbJ0WBjZTMo

Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/slavyane,-otkrojte-glaza «Славяне, откройте глаза!». Читает Автор.

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Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Фрагмент: «Издревле Руський Дух Славян был мистической защитой от врагов. И только единство и верность своей РАДАне-Руси — давало Славянам боевую мощь и победу во всех сражениях. Славяне почитали Великую Софию — Мать Небес, со множеством Ликов и Имён. И рада (род) Великой Матери была целостной, многомерной, сильной, багатой изнутри. Что же случилось с древнейшей РАсой ариев? Где оказался тот Камень, о который внезапно все преткнулись и уже не смогли подняться? Камень стал Главою угла, который отвергли строители. Отвергли свою душу, свою плоть, своё естество и произхождение Небесное, — отвергли Единую Матерь МиРАздания. Ту, Которая Называлась РАДА-РАДАНА (Свет Дающая, РАЖДАющая) и с мечом в Руках Стояла во Главе Своей РАды: Мать-ПРАРАДАтельница, Берегиня, Ладная БАГА, Золотая Баба — Гиперборейская Святыня… Да как не назови Её, Суть Её Не Изменится, и Сила Её Не Убудет. А вот РАда, РАЖДАНная издревле на Небесах, в материи (Матер и Я (Азъ): Мать Терры (Земли) и Я (Азъ)) — без Неё слаба и немощна. Патриархальный строй никогда не приносил землянам добра и изобилия, любви и мира. Золотой Век БАГАМАТЕРИ наступал тогда, когда Живая БАГАРАДАНА ЛЮБВИ ВозвРАщалась к землянам и СобственноРучно Тварила Истинное Царство ЛЮБВИ, Света и Изобилия. В Лучах Естества и Духовности Великой Матери планета разцветала, как золотая роза. Ныне человечество переживает самый тяжёлый период в своей многовековой изТарии. Это — полное падение в мир огрубевшей, бездуховной материи, в которой правят соответствующие силы: захватчики Земли. Они управляют мировым правительством, а их детище — мировое правительство — управляет всем миром и через своих подчинённых (лидеров государств) разрушает изнутри эти государства и уничтожает целые нарады. А в первую очередь — великую РАсу Славян: Белую Космическую РАсу Великой Матери Света. Этим они занимаются с момента падения Высшего Архангела Люцифера. За это время тёмные силы сделали всё возможное, чтобы от былого единства Славян ничего не осталось. Они давным-давно начали свой поход на Великую Русь и с помощью своих шестёрок разделили Её на куски, разворовали, разпродали, а сами обагатились за счёт Неё и ныне паразитируют на Её измученном теле. Хорошим подспорьем в этом тёмном замысле стали иудо-христианские религии с их алчными поводырями: заморскими проповедниками, бездуховными попами и невежественной раболепной массой так называемых «евангелистов», «православных» и католиков, обманутых ряженным «папой», в руках которого все багатства мира. Ватиканская цитадель — это одно из тайных хранилищ ИзТарии нашей планеты. Но эта ИзТария — под строжайшим запретом, ибо рухнет цитадель лжи, если земляне узнают правду о Христе и об изтоках Белой РАсы...» (Виктория ПреобРАженская. «Славяне, откройте глаза!», 27.08.2011).

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/07/12/slavyane,-otkrojte-glaza!-statya-marii-devi-hristos-video/



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