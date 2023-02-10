Aida Reva avslöjar: "BlackRock köper upp hela bostadsområden"

Aida Reva berättar om vad som imponerande mest på Läkaruppropets konferens samt om varför vissa vill att vi ska leasa våra bostäder istället för att äga dem.

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