Was für eine Rede!!! DER PRÄSIDENT zeigt in Davos der Welt, wo es lang geht! (Deutsch)

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„... Amerikas neu gewonnener Wohlstand ist unbestreitbar, beispiellos und weltweit unübertroffen. ...“

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Die besten Auszüge:

„Heute fordere ich andere Nationen auf, unserem Beispiel zu folgen und Ihre Bürger von der Bürokratie zu befreien. ...

Und wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Arbeiter- und Mittelschicht die größten Gewinne einfährt.

Die höchste Pflicht einer Nation ist den eigenen Bürgern gegenüber. Diese Wahrheit zu ehren, ist die einzige Möglichkeit, Vertrauen in das Marktsystem aufzubauen. Nur wenn die Regierungen ihre eigenen Bürger an die erste Stelle setzen, werden die Menschen voll in ihre nationale Zukunft investieren. In den Vereinigten Staaten bauen wir eine Wirtschaft auf, die für alle funktioniert.

Wiederherstellung des Bundes der Liebe und Loyalität, die die Bürger und Mächte der Nationen vereint.

Heute halte ich das amerikanische Modell als Beispiel für ein funktionierendes System der freien Wirtschaft fest, das den meisten Menschen im 21. Jahrhundert und darüber hinaus den größten Nutzen bringen wird. Eine arbeitnehmer- und bürgerfreundliche sowie familienfreundliche Agenda zeigt, wie eine Nation gedeihen kann, wenn ihre Gemeinden, ihre Unternehmen, ihre Regierung und ihre Bevölkerung zum Wohle der ganzen Nation zusammenarbeiten. ...

Wir haben uns verpflichtet, die Majestät von Gottes Schöpfung und die natürliche Schönheit unserer Welt zu bewahren. ...

Die Männer und Frauen sind das Rückgrat unserer Volkswirtschaften, das Herz unserer Gemeinschaften und die Seelen unserer Länder. Das bringt Licht in ihr Leben, einen nach dem anderen. Und sie befähigen, die Welt zu erleuchten.

Ich danke Ihnen sehr. Gott segne Sie. Gott segne Ihre Länder und Gott segne Amerika. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals.“

Übersetzung: Dave



ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!

I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: https://www.brighteon.com/channels/awaker ❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶„... Amerikas neu gewonnener Wohlstand ist unbestreitbar, beispiellos und weltweit unübertroffen. ...“B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥Die besten Auszüge:„Heute fordere ich andere Nationen auf, unserem Beispiel zu folgen und Ihre Bürger von der Bürokratie zu befreien. ...Und wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Arbeiter- und Mittelschicht die größten Gewinne einfährt.Die höchste Pflicht einer Nation ist den eigenen Bürgern gegenüber. Diese Wahrheit zu ehren, ist die einzige Möglichkeit, Vertrauen in das Marktsystem aufzubauen. Nur wenn die Regierungen ihre eigenen Bürger an die erste Stelle setzen, werden die Menschen voll in ihre nationale Zukunft investieren. In den Vereinigten Staaten bauen wir eine Wirtschaft auf, die für alle funktioniert.Wiederherstellung des Bundes der Liebe und Loyalität, die die Bürger und Mächte der Nationen vereint.Heute halte ich das amerikanische Modell als Beispiel für ein funktionierendes System der freien Wirtschaft fest, das den meisten Menschen im 21. Jahrhundert und darüber hinaus den größten Nutzen bringen wird. Eine arbeitnehmer- und bürgerfreundliche sowie familienfreundliche Agenda zeigt, wie eine Nation gedeihen kann, wenn ihre Gemeinden, ihre Unternehmen, ihre Regierung und ihre Bevölkerung zum Wohle der ganzen Nation zusammenarbeiten. ...Wir haben uns verpflichtet, die Majestät von Gottes Schöpfung und die natürliche Schönheit unserer Welt zu bewahren. ...Die Männer und Frauen sind das Rückgrat unserer Volkswirtschaften, das Herz unserer Gemeinschaften und die Seelen unserer Länder. Das bringt Licht in ihr Leben, einen nach dem anderen. Und sie befähigen, die Welt zu erleuchten.Ich danke Ihnen sehr. Gott segne Sie. Gott segne Ihre Länder und Gott segne Amerika. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals.“Übersetzung: DaveШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf. Keywords trumpdavosrede

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