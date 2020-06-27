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იუდაიზმის რეალური დამოკიდებულება ქრისტეზე და ქრისტიანებზე.
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13 views • June 27, 2020
უყურეთ ამ ვიდეოს და გაიგეთ შოკისმომგვრელი სიმართლე იუდეველებზე და მათ ღვთისგმობაზე, ტყუილად არ უწოდა უფალმა იესომ მის უარმყოფელ იუდევლებს სატანის სინაგოგა.
"ვიცი მათ ღვთისგმობაზე, რომლებიც ამბობენ რომ, იუდეველები არიან, მაგრამ არ არიან, არამედ სატანის სინაგოგა არიან." (გამოცხადება 2:9)
"აჰა, გადმოგცემ სატანის სინაგოგიდან მათ, ვინც იუდეველებს უწოდებენ თავიანთ თავს და არ არიან, არამედ ცრუობენ. აჰა, ვაიძულებ მათ, რომ მოვიდნენ და თაყვანი გცენ შენს ფერხთა წინაშე, რათა ცნონ, რომ მე შეგიყვარე." (გამოცხადება 3:9)
"ვიცი მათ ღვთისგმობაზე, რომლებიც ამბობენ რომ, იუდეველები არიან, მაგრამ არ არიან, არამედ სატანის სინაგოგა არიან." (გამოცხადება 2:9)
"აჰა, გადმოგცემ სატანის სინაგოგიდან მათ, ვინც იუდეველებს უწოდებენ თავიანთ თავს და არ არიან, არამედ ცრუობენ. აჰა, ვაიძულებ მათ, რომ მოვიდნენ და თაყვანი გცენ შენს ფერხთა წინაშე, რათა ცნონ, რომ მე შეგიყვარე." (გამოცხადება 3:9)
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