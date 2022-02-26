Предисловие к плейлисту. Почему я перевожу видео Лиланда Джонса на русский? Личное свидетельство

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Это небольшое предисловие к плейлисту, в котором я объясняю, почему я начала переводить видео Лиланда Джонса на русский, делюсь личным свидетельством, как Господь меня познакомил с этим человеком (настоящим братом во Христе и верным Христовым служителем!) через два сна ДО того, как вывел на его канал на ютубе (https://www.youtube.com/channel/UCDmVnFwzPMa8w2JhQaPfe9w). Но самая важная причина, почему я начала переводить видео Лиланда и хочу их до вас донести — конечно не мои сны, а то основание, на котором строит Лиланд. Это основание — Иисус Христос и Его Слово. Я вижу очень серьёзное отношение Лиланда к Божьему Слову — он постоянно очень тщательно исследует Писание, как Господь и сказал поступать. 1Тим 4:16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Ин 5:39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Лиланд копает очень глубоко. Он на протяжении нескольких лет составляет таблицы, соотнося одни места Писания с другими, чтобы было минимум два или три свидетеля — то есть два или три отрывков, раскрывающих смысл той или иной темы. Особенно это касается толкования пророчеств. Особенно это касается толкования пророчеств. Подход Лиланда к Божьему Слову - Библии: позволить Писанию толковать Само Себя. Лиланд очень часто во многих своих видео ссылается на следующие отрывки из Писания: ﻿ 2Тим 2:15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. 2Пет 1:20-1 20 зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Ис 28:10,13 10 Ибо всё заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, и там немного». 13 И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, — так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и будут уловлены. И Лиланд комментировал этот отрывок так: те, кто небрежно относится к Божьему Слову, будут уловлены обольщением последнего времени — и Сам Христос говорил, что день Господень прийдёт как сеть: Иер 8:9 Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть: вот, они отвергли слово Господне; в чем же мудрость их? Лк 21:35 ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; Конечно, то, как Лиланд увязывает происходящие события с пророчествами о последних днях - невозможно без водительства Святого Духа. Я вижу, что у него есть это особенное помазание Святого Духа, как когда-то было у пророка Даниила.

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