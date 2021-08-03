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03.08.2021. Нам предлагают перейти на электронные свечи (Выпуск № 212 часть II (1)).
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6530 views • July 31, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:01 ЕС потребовал от РПЦ отказаться от использования восковых свечей для борьбы с глобальным потеплением. Электронные свечи
https://panorama.pub/news/es-potreboval-ot-rpcz-otkazatsya-ot-ispolzovaniya-voskovyx-svechej-dlya-borby-s-globalnym-potepleniem.
04:52 Всероссийская перепись населения может пройти с 15 октября по 14 ноября. https://tass.ru/obschestvo/11978579?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
06:01 Первая книга Паралипоменон, Глава 21.
10:45 Недавний телефонный разговор просочился в сеть Банин везде. Похоже на правду, к сожалению. https://www.facebook.com/100001700006030/posts/4072318359501457/?sfnsn=scwspwa.
20:10 Сказка ложь, да в ней намёк... Учись видеть то, что скрыто…. https://www.youtube.com/watch?v=odmm2DLX1Qg.
28:07 Письмо слушателя. О врачах.
31:58 Против нашей воли. Об обязательной вакцинации монахов на Валааме. https://www.youtube.com/watch?v=PRwFYXidvzI.
40:45 Письмо слушателя. Готова принять монашествующих.
42:52 Тревожная новость: США и Британия вложатся в религиозные конфликты? Даниил Богатырев. https://www.youtube.com/watch?v=vN9f8pecaj8&;t=10s.
52:11 Решение суда Борисполя. https://t.me/skorobudet/669.
54:22 Страшное видение Варсонофия Оптинского о детях в аду. https://www.youtube.com/watch?v=fdzNQNQW5pQ.
Сегодня мы поговорим о различных новых нововведениях, которые пытаются навязать православным. Также обсудим вопрос переписи населения, узнаем угодна ли она Бога, и зачем проводится данная перепись. Узнаем правдивое мнение врачей о вакцине от ковид-19. Поговорим о вынуждающей вакцинации монашества. Также узнаем, что в аду оказывается есть и дети.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:01 ЕС потребовал от РПЦ отказаться от использования восковых свечей для борьбы с глобальным потеплением. Электронные свечи
https://panorama.pub/news/es-potreboval-ot-rpcz-otkazatsya-ot-ispolzovaniya-voskovyx-svechej-dlya-borby-s-globalnym-potepleniem.
04:52 Всероссийская перепись населения может пройти с 15 октября по 14 ноября. https://tass.ru/obschestvo/11978579?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
06:01 Первая книга Паралипоменон, Глава 21.
10:45 Недавний телефонный разговор просочился в сеть Банин везде. Похоже на правду, к сожалению. https://www.facebook.com/100001700006030/posts/4072318359501457/?sfnsn=scwspwa.
20:10 Сказка ложь, да в ней намёк... Учись видеть то, что скрыто…. https://www.youtube.com/watch?v=odmm2DLX1Qg.
28:07 Письмо слушателя. О врачах.
31:58 Против нашей воли. Об обязательной вакцинации монахов на Валааме. https://www.youtube.com/watch?v=PRwFYXidvzI.
40:45 Письмо слушателя. Готова принять монашествующих.
42:52 Тревожная новость: США и Британия вложатся в религиозные конфликты? Даниил Богатырев. https://www.youtube.com/watch?v=vN9f8pecaj8&;t=10s.
52:11 Решение суда Борисполя. https://t.me/skorobudet/669.
54:22 Страшное видение Варсонофия Оптинского о детях в аду. https://www.youtube.com/watch?v=fdzNQNQW5pQ.
Сегодня мы поговорим о различных новых нововведениях, которые пытаются навязать православным. Также обсудим вопрос переписи населения, узнаем угодна ли она Бога, и зачем проводится данная перепись. Узнаем правдивое мнение врачей о вакцине от ковид-19. Поговорим о вынуждающей вакцинации монашества. Также узнаем, что в аду оказывается есть и дети.
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