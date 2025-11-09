Episode 115: Grade der Wahrheit

In dieser Sendung vergleiche ich Wahrheit mit einem Rad, an dessen Nabe sich die Wirklichkeit befindet. Diese Metapher erlaubt es, verschiedene Ebenen und Aspekte der Wahrheit in Bezug auf die Wirklichkeit zu verorten. Wo findet man generell mehr, wo weniger Wahrheit?





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

