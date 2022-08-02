Битва при Молодях

Молодинская битва

Студия РАТИБОР

26 июля началась битва, сравнимая для русской истории по значимости с Бородино и Куликовской. Забытое историками, игнорируемое школьными академическими программами Молодейское (молодинское) сражение 1572 года, в ходе которого 20-тысячное русское войско наголову разгромило 140-тысячный экспедиционный корпус ордынского хана Девлет Гирея

