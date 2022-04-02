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Az ukrajnai háború ürügyén készülő Új Világrend - írta Thierry Meyssan
pax hominibus bonae voluntatis
pax hominibus bonae voluntatis
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0 view • April 02, 2022
Thierry Meyssan

Politikai tanácsadó, a Réseau Voltaire (Voltaire Network) elnöke-alapítója.
Legújabb angol nyelvű munka – Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump, Progressive Press, 2019.

Az ukrajnai konfliktust nem Oroszország nyitotta meg február 24-én, hanem egy héttel korábban Ukrajna. Az OSCE (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) ennek a tanúja. Ezt a perifériás konfliktust Washington úgy tervezte, hogy egy Új Világrendet hozzon létre, amelyből Oroszországot, majd Kínát kizárták. Ne hagyd magad becsapni!
VOLTAIRE HALOZAT | PARIZS (FRANCIAORSZAG) | 2022 MARCIUS 29
Keywords
natoukrajnahaboruoroszorszageuropaiunio
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