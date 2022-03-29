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Будет великая Православная Победа с Православным благодатным Царём!
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264 views • March 29, 2022
☦️ Будет великая Православная Победа с Православным благодатным Царём!
Републикация.
☦️
Как может быть, что я ещё живой?!
В глубь сердца бьют отравленные стрелы,
запущенные вражеской рукой,
воиспытуя меру моей веры.
С врагами бой! Из ран сочится кровь.
В духовной брани истинно едины
Надежда, Мудрость, Вера и Любовь -
Соборно во Христе непобедимы.
Надежда, Вера и Любовь — мои врачи.
Христос Спаситель — Мера моей меры.
Смиренно сердце молится в ночи
В венце терновом Православной Веры!
Христос воскрес! Кто во Христе — во век живой!
Молитвы меч смиряет вражьи стрелы!
Я во Христе! Христос во мне! Христос со мной!
В венце Победном Православной Веры!
Инок Михаил
Републикация.
☦️
Как может быть, что я ещё живой?!
В глубь сердца бьют отравленные стрелы,
запущенные вражеской рукой,
воиспытуя меру моей веры.
С врагами бой! Из ран сочится кровь.
В духовной брани истинно едины
Надежда, Мудрость, Вера и Любовь -
Соборно во Христе непобедимы.
Надежда, Вера и Любовь — мои врачи.
Христос Спаситель — Мера моей меры.
Смиренно сердце молится в ночи
В венце терновом Православной Веры!
Христос воскрес! Кто во Христе — во век живой!
Молитвы меч смиряет вражьи стрелы!
Я во Христе! Христос во мне! Христос со мной!
В венце Победном Православной Веры!
Инок Михаил
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