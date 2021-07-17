ΝΑ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ #ΟΡΓΗ - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 12/7/21

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 10 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

11 views • July 17, 2021





Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.



🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:

Οι πρόθυμοι Μητροπολίτες, και οι σκελετοί στο ντουλάπι

Οι «influencers» Πέτσα τώρα και πανεπιστημιακοί της Μεγάλης Στοάς

Τι έκανε ο Χριστός… ώ ιεράρχες;

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Ότι πουν οι Σύνοδοι»

Κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα οι επιδημίες

Πρόταση για επιστημονική αλληλεγγύη

Γιατί να μην σκοτώνουμε τα μιάσματα;

Τάσιος: Οι ανεμβολίαστοι γίνονται ξενοδόχοι του θανάτου

Οι σαλεμένοι κατά Τάσιο

Η τεχνολογία στην θέση του χαφιέ

Νομικές ενέργειες για αποζημιώσεις

Τι διαφορετικό έκανε ο Χίτλερ;

Είναι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε υγειονομικούς θεμιτοί;



🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:

Η αντικειμενικότητα της συνθήκης στην τεχνολογία

Η τεχνολογία CRISP-Εμβόλια και μαρούλι

Ο αγανακτισμένος κ. Τάσιος δείχνει την ιδεολογία του

Ο ελευθεροτεκτονισμός και η διάσπασή του

Οι σκοτεινές συνομωσίες και η δεσπόζουσα θέση των μονοπωλίων

Να εύχονται ο Τάσιος και το συνάφι του…

Συντεταγμένα η κοινωνική οργή για μια δημοκρατική πολιτεία

«Οι αρχιερείς του διχασμού» και ο Τσίπρας

Στοιχεία για την πανδημία - περιστατικά ανά χώρα - Ελλάδα

Αν γίνει ο ιός ενδημικός και οι μεταλλάξεις

Πανδημαγωγοί - το τρίπτυχο του Πέτρου Αργυρίου

Deutsche Welle - Ξέπλυμα χρήματος, οργανωμένο έγκλημα στην Γερμανία

Η λογική του να ξεμπερδέψουμε με το «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν»

Θέλουν να μην γνωρίζουμε ποιο ήταν το λίκνο του ναζισμού

Η λογική του ποσιμπιλισμού (possibilite)

Δεν πείθουν οι καταστολές την κοινωνία

Εκδηλώσεις Συμμαχίας



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Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.



Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :



- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.



- Νέο Εθνικό Νόμισμα.



- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.



- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.



- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. #Καζάκης #Εμβολιασμοί #Ιεραρχία #ΔΙΣ #ΥποχρεωτικότηταΟ Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:Οι πρόθυμοι Μητροπολίτες, και οι σκελετοί στο ντουλάπιΟι «influencers» Πέτσα τώρα και πανεπιστημιακοί της Μεγάλης ΣτοάςΤι έκανε ο Χριστός… ώ ιεράρχες;Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Ότι πουν οι Σύνοδοι»Κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα οι επιδημίεςΠρόταση για επιστημονική αλληλεγγύηΓιατί να μην σκοτώνουμε τα μιάσματα;Τάσιος: Οι ανεμβολίαστοι γίνονται ξενοδόχοι του θανάτουΟι σαλεμένοι κατά ΤάσιοΗ τεχνολογία στην θέση του χαφιέΝομικές ενέργειες για αποζημιώσειςΤι διαφορετικό έκανε ο Χίτλερ;Είναι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε υγειονομικούς θεμιτοί;🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:Η αντικειμενικότητα της συνθήκης στην τεχνολογίαΗ τεχνολογία CRISP-Εμβόλια και μαρούλιΟ αγανακτισμένος κ. Τάσιος δείχνει την ιδεολογία τουΟ ελευθεροτεκτονισμός και η διάσπασή τουΟι σκοτεινές συνομωσίες και η δεσπόζουσα θέση των μονοπωλίωνΝα εύχονται ο Τάσιος και το συνάφι του…Συντεταγμένα η κοινωνική οργή για μια δημοκρατική πολιτεία«Οι αρχιερείς του διχασμού» και ο ΤσίπραςΣτοιχεία για την πανδημία - περιστατικά ανά χώρα - ΕλλάδαΑν γίνει ο ιός ενδημικός και οι μεταλλάξειςΠανδημαγωγοί - το τρίπτυχο του Πέτρου ΑργυρίουDeutsche Welle - Ξέπλυμα χρήματος, οργανωμένο έγκλημα στην ΓερμανίαΗ λογική του να ξεμπερδέψουμε με το «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν»Θέλουν να μην γνωρίζουμε ποιο ήταν το λίκνο του ναζισμούΗ λογική του ποσιμπιλισμού (possibilite)Δεν πείθουν οι καταστολές την κοινωνίαΕκδηλώσεις Συμμαχίας🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:6. Facebook του ΕΠΑΜ:7. Twitter του ΕΠΑΜ:Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.- Νέο Εθνικό Νόμισμα.- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. Keywords freedomdeathsgreecejabscovid-19epamunited popular front greece

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