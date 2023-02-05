Conférence vidéo avec le journaliste indépendant Jean-François Déry

Conférence vidéo avec Jean-François Déry qui nous parle de la situation de la liberté de la presse au Québec et au Canada, et de son arrestation musclée pour entrave au travail des policiers alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions en tant que journaliste indépendant. INFORMATION : https://www.guyboulianne.info/2023/02/05/conference-concernant-le-probleme-de-la-liberte-dexpression-au-quebec-et-au-canada-avec-le-journaliste-independant-jean-francois-dery





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