Día histórico para la Democracia Argentina #10D // Historia al inicio

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La asunción de Alberto Fernández (Frente de Todos) en sucesión de Mauricio Macri (Cambiemos) representa el punto final a una de las grandes deudas de la democracia argentina (recuperada en 1983). La falta de alternacia fue una constante en los problemas políticos argentinos desde 1930 en adelante. A pesar de casos excepcionales (como el gobierno de Perón 1946-1952 y el fraudulento gobierno de Agustín P. Justo 1932-1938, a quén no se lo incorpora por la caracteristica ya mencionada) será en 1989 cuando la alternacia sea efectiva, sin embargo un punto a señalar es que dicha alternancia sucedió en un contexto de desgaste del primer gobierno de la recuperación de la democracia. Desde ese momento el traspaso formal de un gobierno no peronista a uno peronista no se volvió a dar, hasta hoy. Por ello la frase: "el pueblo argentino ha madurado" puesto que la institucionalidad ha primado.