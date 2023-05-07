Australie : Il y a une Surmortalité des Personnes en Âge de Travailler depuis qu'ils ont imposé ces Vaxxins qui sont des Armes Biologiques !

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