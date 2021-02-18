EL CAMINO DEL INCA (resumen) con Juan Nuñez del Prado

Juan Núñez del Prado es antropólogo y Maestro de la Tradición Andina. Siguiendo los pasos de su padre, Oscar Núñez del prado, se especializó en el estudio de la cultura religiosa de los pueblos indígenas de los Andes, en particular de los Queros (indios descendientes directos de los Incas).

Fue aprendiz del carismático Sacerdote Andino Don Benito Qoriwamana, quien le inició en el Camino del Inca por medio del Hatun Karpay (Gran Iniciación) en 1988.

Según la Ley de Ayni, que obliga a quien adquiere experiencia y saber espiritual a compartirlo y transmitirlo, Juan Nuñez del Prado sigue estos pasos, transmitiendo la iniciación en la Tradición Andina.

Aquí tenéis un pequeño resumen de 12 m. de la charla que dio en febrero en el Centro Alenar de Mataró, dónde ha empezado a impartir seminarios para transmitir los 4 niveles del conocimiento de la Tradición Andina.