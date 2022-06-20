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[VO] The sequel to The fall of the Cabal • Part. 22 • Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Le Vlogue
Le Vlogue
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61 views • June 20, 2022

Qui est la Cabale ? Dans cette série, la Cabale est pleinement exposée. Cette suite n'a rien à voir avec Q, ni avec Trump. Il s'agit de la Cabale. Elle vous donnera des informations qui vous feront tomber à la renverse. Crime, meurtre, blanchiment d'argent, cartels, haute trahison, tout cela sous votre nez... Voici la Cabale.

Partie 22 : « Covid-19 : Partie 5 de plusieurs épisodes sur la plus grande arnaque médicale de tous les temps. À propos de l'ARGENT ET DU MEURTRE DANS LES HÔPITAUX… »


Par ailleurs, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, il est vivement recommandé de visionner la première série : The fall of the Cabal ; Disponible en VF ou VOSTFR dans la section "Playlists" de ma chaîne Brighteon :


https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe/playlists?page=1

Source vidéo :

https://www.bitchute.com/video/wKBBGATV3jyg/

Site vidéos originales de la série

https://greatawakeningreport.com/the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal/
==============================
Mon blogue :

https://www.margueriterothe.com/


GAB : 🐸

https://gab.com/MargueriteRothe


Mes chaînes vidéo :

https://rumble.com/user/MargueriteRothe

https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe

https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/

https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)

Keywords
corruptionfedgenocidedavossatanismeluciferianismeeugenismecabalekabbalemagie noirecrimes contre humaniteguerre bacteriologiqueomc
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