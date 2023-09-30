Материалы Для Оставшихся После Восхищения Церкви - Скачай Сегодня!

Статья про 20 признаков возвращения Иисуса Христа: https://www.harpazo.ru/voshishhenie-cerkvi-2022-2023-i-nachalo-7-let-skorbi/

Материалы для спасения тех, кто останется на земле после восхищения церкви - скачать на флешку: https://drive.google.com/drive/folders/1-om5eHC4S-fga9xJjHTu2jqsorhjCyau. Распечатайте, изучите, распространите.



Как обещано в Слове Божьем мы будем видеть и понимать время возвращения Господа. Очевидно мы находимся пороге восхищения церкви, чтобы лучше осознавать это время ознакомьтесь со статьей "Восхищение Церкви 2023 и начало 7 лет Скорби? 20 библейских свидетельств и материалы для оставшихся".



Как известно, восхищение наступит в момент внезапной пагубы и последующего хаоса в этом мире. За этим хаосом немногие поймут что произошло на самом деле и куда исчезли люди, некоторые даже не заметят. Для того чтобы оставшиеся люди, возможно ваши близкие и друзья, не были обмануты, не приняли начертание зверя и не потеряли свою душу, мы подготовили пакет материалов для спасения тех, которые останутся на земле.



Это текстовые и видео материалы, примерно на 8-9 ГБ, вы можете скачать их себе и сохранить на флеш диске ("флешке"), поделится с другими, а также распечатать. По понятным причинам подобного рода информация будет зачищаться из публичного пространства во время нового мирового порядка антихриста. Поспешите скачать и сохранить на флешке чтобы обезопасить информацию от удаления. Интернет будет зачищен и контролироваться с помощью ИИ.

Даже если электричество исчезнет на некоторое время (пару дней или недель), у людей останутся компьютеры, потому что компьютеры и электричество необходимы для работы системы "начертания зверя". Вот тут-то и пригодятся эти флеш-накопители: их можно подключить к настольному компьютеру, ноутбуку, планшету, даже некоторые телефоны оснащены USB-портами.



Итак, что вы найдете в этом пакете материалов для оставшихся?



1. Письмо оставленным, которое можно адаптировать под ваш круг общения

2. Библия на русском и украинском

3. Программы для работы с информацией (текстовой, аудио и видео)

4. Статьи о восхищении, изучению Библии, по выживанию

5. Инфографика и схемы апокалиптического периода скорби

6. Видео материалы

7. Также материалы на английском которые можно переводить через программные или онлайн переводчики напр. deeple.com.



Проще говоря, в этом пакете собрано все, что святым скорби нужно знать о том критическом времени, в котором они будут находится , о том как спасти свою душу во время преследований.



Распечатайте свое письмо и храните его на видном месте рядом с флешкой и Библией. Только так люди смогут узнать информацию, которую вы оставили специально для этого.



Сейчас у вас есть прекрасная возможность подготовить всех своих близких к скорби на случай, если они не верующие, не приняли Иисуса Христа, и останутся на земле соответственно. Предоставьте им шанс спастись хотя бы в это время.

Благослови вас всех Господь. До встречи, надеюсь на облаках! Маранафа!



Контакты:



Email: [email protected]



Запасной канал на Брайтеон: https://www.brighteon.com/channels/peredgnevom

Телеграм: https://t.me/Pered_Gnevom

Сайт: https://harpazo.ru/