B.I.G. Interview с хирургом Владиславом Шафалиновым

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Полезнейший, интересный эфир с единомышленником, врачом-хирургом, доктором медицинских наук, профессором о взгляде пробудившегося врача на медицину. Предыдущие выпуски B.I.G. Interview § B.I.G. Interview со специалистом по препарату Дайго https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-po-preparatu-dajgo/ § B.I.G. Interview с Александром Саверским о новом уровне сопротивления https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-o-soprotivlenii/ § B.I.G. Interview с Романом Лихачевым про Аюрведу http://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-pro-ayurvedu/ § B.I.G. Interview с Ольгой Ткачевой, онкопсихологом, специалистом по НГМ https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-olgoj-tkachevoj/ § B.I.G. Interview Бориса Гринблат с katyusha_sunrize, победившей рак https://medalternativa.info/our/speak/interview-s-katyusha_sunrize/ Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.