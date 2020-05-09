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500cc Varsselring Hengelo gld 1981
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2 views • May 09, 2020
De 500cc op de Varsselring in Hengelo Gld
Commentaar Hans Kiviet
Datum van uitzending: 21-4-1981
Bron: Phlips N1700
Uitslag:
1 - Boet van Dulmen
2 - Jack Middelburg
3 - Stuart Avant
4 - Dick Alblas
5 - Maarten Duyzers
6 - John Woodly
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varsselring
Het Circuit Varssel, ook wel bekend als de Varsselring, is een wegcircuit tussen Hengelo, Gelderland en Varssel. Op het circuit worden elk jaar met Hemelvaart wegraces voor motoren georganiseerd door de HAMOVE. Hierbij behoren ook een tweetal races voor het International Road Racing Championship, IRRC, of tussen 2003 en 2009 voor de Drie landen cup, de voorganger van het IRRC. Het circuit kenmerkt zich als een smal, driehoekig circuit met lange snelle gedeelten. het langste rechte stuk bevat daarom ook twee chicanes gebouwd in 2001. Eerder was er al een tijdelijke chicane op datzelfde rechte stuk. Samen met het Circuit Paalgraven is de Varsselring één uit slechts twee wegcircuits nog in gebruik dezer dagen in Nederland.
Commentaar Hans Kiviet
Datum van uitzending: 21-4-1981
Bron: Phlips N1700
Uitslag:
1 - Boet van Dulmen
2 - Jack Middelburg
3 - Stuart Avant
4 - Dick Alblas
5 - Maarten Duyzers
6 - John Woodly
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varsselring
Het Circuit Varssel, ook wel bekend als de Varsselring, is een wegcircuit tussen Hengelo, Gelderland en Varssel. Op het circuit worden elk jaar met Hemelvaart wegraces voor motoren georganiseerd door de HAMOVE. Hierbij behoren ook een tweetal races voor het International Road Racing Championship, IRRC, of tussen 2003 en 2009 voor de Drie landen cup, de voorganger van het IRRC. Het circuit kenmerkt zich als een smal, driehoekig circuit met lange snelle gedeelten. het langste rechte stuk bevat daarom ook twee chicanes gebouwd in 2001. Eerder was er al een tijdelijke chicane op datzelfde rechte stuk. Samen met het Circuit Paalgraven is de Varsselring één uit slechts twee wegcircuits nog in gebruik dezer dagen in Nederland.
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