© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
VETERANS, PATRIOTS - LISTEN TO GULF WAR I ARMY Dr. RASHID BUTTAR HAS TO SAY ON WHAT THE GENOCIDE CRIMINAL - ANTHONY FAUCI s TREASON OF FUNDING CHINAs GAIN OF FUNCTION TO ATTACK WORLD
Follow
2
Share
Report
501 views • May 30, 2021
OBAMA TRIED TO KILL THE WORLD WITH FAUCI USING THE H1N1 FLU VACCINE - BUT THE WORLD WAS TOO SMART TO TAKE THE SHOT
FIRST DOWNLOAD YOUR OWN COMRADE BIDEN AND THE ALIEN PORTRAITS FOR YOUR OFFICE, GARAGE, OR BATHROOM TO PISS ON THIS IMPOSTOR https://mega.nz/folder/Hp1R1QBY#XurMBpywTO8wTWjJXawsHQ
Dr. RASHID BUTTAR IS A PATRIOT, AND ON THE FIRST INTERVIEW ON LONDONREAL WITH FELLOW AMERICAN BRIAN ROSE FOLLOWING Dr. BUTTAR s YOUTUBE CENSORSHIP ON THE TRUTH ABOUT THE TRUE BIOWEAPON TERRORISTS ANTHONY FAUCI AND BILL AND MELINDA GATES. BILL GATES OWNS PIRBRIGHT IN ENLAND AND THEY, FAUCI, AND BILL GATES HOLD ALL 1,700 PATENTS ON CORONA VIRUS; THE UNITED STATES PATENT AND EU PATENT FOR THE CORONA VIRUS.
THIS IS MY RESEARCH ON FAUCI AND GATES BIOLOGICAL TERRORISM AGAINST THE WORLD. FAUCI MAKES THE VIRUSES WITH U.S. TAX PAYER MONEY; AND BILL GATES CONDUCTS CONTRACTS FOR THE VACCINE; THEN THE PENTAGON PICK A TARGET AND RELEASE THE BIOWEAPON. NIH, DARPA, AND THE PENTAGON OPERATE 212 BSL 3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS. ALL MUST BE SHUT DOWN BY THE PATRIOTS OF THE UNITED STATES. TRUMP IGNORED Dr. FRANCIS BOYEL, THE AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT; JUST ANOTHER PIECE OF THE PUZZLE THAT TRUMP IS HEAVILY INVOLVED IN THE ATTACK UPON US PEOPLE AND BUSINESSES. EXECUTIVE ORDER 13887 SIGNED ON SEPTEMBER 19, 2019 ONE MONTH BEFORE THE OCTOBER 18, 2019 BIOWEAPON ATTACK AND CONTAMINATION OF 120 COUNTRY s MILITARY ATHLETES AT THE PENTAGON STAGED 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN, CHINA. THE U S NIH, NIAID, PENTAGON, US ARMY, AND CIA OPERATED THE WUHAN BIOWEAPONS LAB THAT CONTAMINATED THE 350 SOLDIERS FROM EACH OF THE 120 COUNTRIES. THOSE SOLDIERS BECAME THE BIOWEAPONS THAT ATTACKED THE WORLD.
CHINA WAS NOT JUST A CO-CONSPIRATOR OF THE DEMOCRATS AND TRUMP; FAUCI AND GATES; BIRX AND REDFIELD; CCP CHINA WERE THE CO-ATTACKERS ON THE WORLD s CITIZENS AND WORLDS SMALL BUSINESSES.
HERE ARE THOSE PATENTS
https://mega.nz/folder/OtlW3T6Z#LQY2fPkY46x52aTjOXYZ4w
Dr. Rashid Buttar THE CORONAVIRUS AGENDA - WHAT THE MAINSTREAM MEDIA DON'T WANT YOU TO KNOW
https://freedomplatform.tv/digital-freedom-platform-interview-1-dr-rashid-buttar/
1,466,458 views • April 27, 2020
VETERANS, PATRIOTS - LISTEN TO GULF WAR I ARMY Dr. RASHID BUTTAR HAS TO SAY ON WHAT THE GENOCIDE CRIMINAL - ANTHONY FAUCI s TREASON OF FUNDING CHINAs GAIN OF FUNCTION TO ATTACK WORLD
Dr. Rashid Buttar The Real Battle Is Not The Virus: How the Coronavirus Agenda is Eroding Our Civil Liberties
https://freedomplatform.tv/dr-rashid-buttar-the-real-battle-is-not-the-virus-how-the-coronavirus-agenda-is-eroding-our-civil-liberties/
100 Voices Strong Dr. Rashid Buttar Hosts A Doctor's Covid-19 Roundtable
https://freedomplatform.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
FIRST DOWNLOAD YOUR OWN COMRADE BIDEN AND THE ALIEN PORTRAITS FOR YOUR OFFICE, GARAGE, OR BATHROOM TO PISS ON THIS IMPOSTOR https://mega.nz/folder/Hp1R1QBY#XurMBpywTO8wTWjJXawsHQ
Dr. RASHID BUTTAR IS A PATRIOT, AND ON THE FIRST INTERVIEW ON LONDONREAL WITH FELLOW AMERICAN BRIAN ROSE FOLLOWING Dr. BUTTAR s YOUTUBE CENSORSHIP ON THE TRUTH ABOUT THE TRUE BIOWEAPON TERRORISTS ANTHONY FAUCI AND BILL AND MELINDA GATES. BILL GATES OWNS PIRBRIGHT IN ENLAND AND THEY, FAUCI, AND BILL GATES HOLD ALL 1,700 PATENTS ON CORONA VIRUS; THE UNITED STATES PATENT AND EU PATENT FOR THE CORONA VIRUS.
THIS IS MY RESEARCH ON FAUCI AND GATES BIOLOGICAL TERRORISM AGAINST THE WORLD. FAUCI MAKES THE VIRUSES WITH U.S. TAX PAYER MONEY; AND BILL GATES CONDUCTS CONTRACTS FOR THE VACCINE; THEN THE PENTAGON PICK A TARGET AND RELEASE THE BIOWEAPON. NIH, DARPA, AND THE PENTAGON OPERATE 212 BSL 3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS. ALL MUST BE SHUT DOWN BY THE PATRIOTS OF THE UNITED STATES. TRUMP IGNORED Dr. FRANCIS BOYEL, THE AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT; JUST ANOTHER PIECE OF THE PUZZLE THAT TRUMP IS HEAVILY INVOLVED IN THE ATTACK UPON US PEOPLE AND BUSINESSES. EXECUTIVE ORDER 13887 SIGNED ON SEPTEMBER 19, 2019 ONE MONTH BEFORE THE OCTOBER 18, 2019 BIOWEAPON ATTACK AND CONTAMINATION OF 120 COUNTRY s MILITARY ATHLETES AT THE PENTAGON STAGED 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN, CHINA. THE U S NIH, NIAID, PENTAGON, US ARMY, AND CIA OPERATED THE WUHAN BIOWEAPONS LAB THAT CONTAMINATED THE 350 SOLDIERS FROM EACH OF THE 120 COUNTRIES. THOSE SOLDIERS BECAME THE BIOWEAPONS THAT ATTACKED THE WORLD.
CHINA WAS NOT JUST A CO-CONSPIRATOR OF THE DEMOCRATS AND TRUMP; FAUCI AND GATES; BIRX AND REDFIELD; CCP CHINA WERE THE CO-ATTACKERS ON THE WORLD s CITIZENS AND WORLDS SMALL BUSINESSES.
HERE ARE THOSE PATENTS
https://mega.nz/folder/OtlW3T6Z#LQY2fPkY46x52aTjOXYZ4w
Dr. Rashid Buttar THE CORONAVIRUS AGENDA - WHAT THE MAINSTREAM MEDIA DON'T WANT YOU TO KNOW
https://freedomplatform.tv/digital-freedom-platform-interview-1-dr-rashid-buttar/
1,466,458 views • April 27, 2020
VETERANS, PATRIOTS - LISTEN TO GULF WAR I ARMY Dr. RASHID BUTTAR HAS TO SAY ON WHAT THE GENOCIDE CRIMINAL - ANTHONY FAUCI s TREASON OF FUNDING CHINAs GAIN OF FUNCTION TO ATTACK WORLD
Dr. Rashid Buttar The Real Battle Is Not The Virus: How the Coronavirus Agenda is Eroding Our Civil Liberties
https://freedomplatform.tv/dr-rashid-buttar-the-real-battle-is-not-the-virus-how-the-coronavirus-agenda-is-eroding-our-civil-liberties/
100 Voices Strong Dr. Rashid Buttar Hosts A Doctor's Covid-19 Roundtable
https://freedomplatform.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.