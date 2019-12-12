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Dr Coldwell Meinung™ Radio Show vom 14 07 2019: ICH traue keinem Heilpraktiker
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270 views • December 12, 2019
IBMS® ist Heilung des Lebens®
IBMS® ist die Gebrauchsanweisung für`s Leben®
Die Pharmaindustrie ist eine Milliarden schwere Mafia. $300 Milliarden Dollar im Jahr verdienen diese skrupellosen Mörder an kranken Menschen.
Dr. Coldwell ist denen ein Dorn im Auge und er ist der EINZIGE der richtig Sand ins Getriebe dieser Geldmaschine streut, denn er ist ERFOLGREICH mit allem was er tut und zusätzlich hat er das IBMS® System erfunden, welches das EINZIGE, weltweit einzigartige, wahrlich holistische System zur Hilfe zur Selbsthilfe ist!
Seine einzigartige Krebspatientenheilungsrate von 92,3% steht für sich alleine schon herausragend. Wenn man bedenkt, dass die Schulmedizin eine "Tötungsrate" von 3% hat. Das bedeutet: statistisch überleben nur 3% der Patienten die den Schulmedizinischen Weg einschlagen.
Wäre Dr. Coldwell undbedeutend könnte man ihn einfach ignorieren. Statt dessen sterben Menschen "einfach so". Zufällig?!
Webseiten werden blockiert, Shadow bans auf Seiten gelegt, die besonderes Interesse wecken.
Der ehemlige GABLER Verlag, heute SPRINGER hat ohne Rechte 2 von Dr. Coldwell`s Büchern verkauft. Illegaler Weise drucken lassen, ohne die Rechte daran zu haben. Das muss man sich mal vorstellen, was dem Dr. Coldwell alles täglich angetan wird.
Zusätzlich hat vor kurzem ein amerkianischer Bericht ans Tageslicht gebracht, dass Dr. Coldwell auf Monsanto`s Tötungsliste ganz oben steht. Über 42 Millionen EURO wurden bisher investiert um seinen Ruf zu schädigen!
Es scheint fast wie ein Widerspruch ... je mehr passiert umso stärker ist die Entschlossenheit des mehrfachen Weltmeisters im Vollkontakt, dem Multimillionär, ChampionsMaker, der Mann den alle seine Mitarbeiterinnen als den letzten lebenden Gentleman bezeichnen!
Dr. Coldwell steht wieder auf
Dr. Coldwell macht weiter
Dr. Coldwell lässt sich das nicht gefallen
Dr. Coldwell kämpft für Euch
Dr. Coldwell ist für Euch da!
Wenn Ihr diese Radio Show hört, dann seid Ihr der Widerstand!
Helft uns im Kampf gegen die Tötungs-Industrie und teilt diese webseiten: http://40JahreDrC.com und http://krebspatientenpower.com
IBMS® ist die Gebrauchsanweisung für`s Leben®
Die Pharmaindustrie ist eine Milliarden schwere Mafia. $300 Milliarden Dollar im Jahr verdienen diese skrupellosen Mörder an kranken Menschen.
Dr. Coldwell ist denen ein Dorn im Auge und er ist der EINZIGE der richtig Sand ins Getriebe dieser Geldmaschine streut, denn er ist ERFOLGREICH mit allem was er tut und zusätzlich hat er das IBMS® System erfunden, welches das EINZIGE, weltweit einzigartige, wahrlich holistische System zur Hilfe zur Selbsthilfe ist!
Seine einzigartige Krebspatientenheilungsrate von 92,3% steht für sich alleine schon herausragend. Wenn man bedenkt, dass die Schulmedizin eine "Tötungsrate" von 3% hat. Das bedeutet: statistisch überleben nur 3% der Patienten die den Schulmedizinischen Weg einschlagen.
Wäre Dr. Coldwell undbedeutend könnte man ihn einfach ignorieren. Statt dessen sterben Menschen "einfach so". Zufällig?!
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Der ehemlige GABLER Verlag, heute SPRINGER hat ohne Rechte 2 von Dr. Coldwell`s Büchern verkauft. Illegaler Weise drucken lassen, ohne die Rechte daran zu haben. Das muss man sich mal vorstellen, was dem Dr. Coldwell alles täglich angetan wird.
Zusätzlich hat vor kurzem ein amerkianischer Bericht ans Tageslicht gebracht, dass Dr. Coldwell auf Monsanto`s Tötungsliste ganz oben steht. Über 42 Millionen EURO wurden bisher investiert um seinen Ruf zu schädigen!
Es scheint fast wie ein Widerspruch ... je mehr passiert umso stärker ist die Entschlossenheit des mehrfachen Weltmeisters im Vollkontakt, dem Multimillionär, ChampionsMaker, der Mann den alle seine Mitarbeiterinnen als den letzten lebenden Gentleman bezeichnen!
Dr. Coldwell steht wieder auf
Dr. Coldwell macht weiter
Dr. Coldwell lässt sich das nicht gefallen
Dr. Coldwell kämpft für Euch
Dr. Coldwell ist für Euch da!
Wenn Ihr diese Radio Show hört, dann seid Ihr der Widerstand!
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