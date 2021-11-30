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De Gevaren van Transvet, (gedeeltelijk) Gehard(e) Olie, Vet (olieën gevaar gezondheidsrisico's)
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0 view • November 30, 2021
Transvet, ook wel bekend als (gedeeltelijk) gehard(e) olie en/of vet is een kunstmatig gefabriceerd vet dat zeer schadelijk is voor uw gezondheid. Transvet zit verwerkt in duizenden voedingsproducten zoals snacks, fastfood, koekjes, gebak, chips, patat, etc. De consumptie van transvetten is één van de hoofdoorzaken van de huidige obesitas epidemie. http://gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&;art_id=4212
http://naturalnews.com/021412.html
Transvetten veroorzaken hart en vaatziekten, hoge cholesterol, obesitas, diabetes, kanker, allergieën, alzheimer, geboorte afwijkingen, etc.
http://supersnelgezond.nl/transvetten
Als u natuurlijke vetten consumeert, is de helft verteerd na 18 dagen. Als u transvet consumeert, duurt het 51 dagen voordat de helft is verteerd! Geen wonder dat obesitas zo'n groot probleem is.
De voedingsindustrie gebruikt (gedeeltelijk) gehard vet omdat voedingsprodukten daardoor veel langer houdbaar blijven. Minder bederf, minder verlies en dus meer winst! Daarnaast smaken producten met transvet lekker.
Transvetten worden gemaakt door de hydrogenering (verharding) van vloeibare plantaardige olieën zoals zonnebloemolie, sojaolie, etc. Tijdens dit proces worden waterstof moleculen aan de olie moleculen 'vastgeplakt'. Door deze hydrogenering wordt vloeibare olie hard en smeerbaar, vandaar de naam gehard vet. Op deze wijze wordt margarine gemaakt.
Voedingsproducten bevatten transvet als het één van de volgende ingrediënten bevat: gehard vet, gedeeltelijk gehard vet, geharde olie, gedeeltelijk geharde olie, gehydrogeneerd vet, gehydrogeneerde olie, margarine.
http://radio2.be/index.php/de-inspecteur/transvetzuren
In roomboter zit een kleine hoeveelheid natuurlijk transvet. Dit is echter minder schadelijk dan chemisch geproduceerd transvet. Maar aangezien boter dierlijk voedsel is, slibben aderen hier ook van dicht!
Geïnteresterificeerde vetten zijn ook ongezond omdat het vaak een mix is van geharde oliën en onverzadigde oliën.
http://naturalnews.com/022759_oil_fat_oils.html
Consumenten zijn jarenlang gewaarschuwd voor de gevaren van verzadigde vetten, vooral dierlijk verzadigde vetten. Maar transvetten zijn nog veel slechter voor de gezondheid! http://naturalnews.com/024694_oil_food_oils.html
https://edition.cnn.com/2018/05/14/health/trans-fats-who-2023-intl-bn/index.html
De gezondste olie voor bakken en braden is kokosolie omdat het omdat het veel verzadigd vet bevat en daardoor stabiel blijft onder hoge temperaturen en niet afbreekt in allerlei kankerverwekkende stoffen. Dit gebeurt namelijk wel met onverzadigde olieën zoals olijfolie. Niet alle verzadigde vetten zijn dus ongezond, ook al verkondigen de voedingsindustrie en 'main stream' media dit al jaren. http://coconutoil.com/news
http://youtube.com/watch?v=YxDiH6F3sS0
Vermijdt transvet ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren!
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Tips voor het verminderen van uw transvet consumptie:
1. Kies vloeibare plantaardige olieën of kies zachte margarine met geen of weinig transvet.
2. Vermijd de consumptie van fabrieksprodukten zoals koekjes, taarten, donuts, snacks en fastfoods. Ga er vanuit dat deze transvet bevatten tenzij het voedingslabel anders aangeeft.
3. Als u produkten met (gedeeltelijk) gehard vet niet kunt vermijden, kies dan een produkt waarbij op het etiket (gedeeltelijk) gehard vet als één van de laatste ingrediënten wordt vermeld.
4. Kies in restaurants geen gefrituurd voedsel omdat veel restaurants nog gedeeltelijk geharde frituurolie gebruiken. Desserts kunt u ook beter vermijden.
Meer informatie:
http://leefbewust.com/themas/transvetzuren.html
http://bantransfats.com
http://naturalnews.com/hydrogenated_oils.html
http://science.naturalnews.com
Informatie over schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869 https://enummers-app.nl http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html
Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Lukt het niet om af te vallen en gezond te leven?
De oplossing is eigenlijk heel simpel.
Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en transvetten.
Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.
Gebruik niet langer fluoride tandpasta.
Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.
Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond. Dit boek zal uw leven veranderen! U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen!
http://naturalnews.com/021412.html
Transvetten veroorzaken hart en vaatziekten, hoge cholesterol, obesitas, diabetes, kanker, allergieën, alzheimer, geboorte afwijkingen, etc.
http://supersnelgezond.nl/transvetten
Als u natuurlijke vetten consumeert, is de helft verteerd na 18 dagen. Als u transvet consumeert, duurt het 51 dagen voordat de helft is verteerd! Geen wonder dat obesitas zo'n groot probleem is.
De voedingsindustrie gebruikt (gedeeltelijk) gehard vet omdat voedingsprodukten daardoor veel langer houdbaar blijven. Minder bederf, minder verlies en dus meer winst! Daarnaast smaken producten met transvet lekker.
Transvetten worden gemaakt door de hydrogenering (verharding) van vloeibare plantaardige olieën zoals zonnebloemolie, sojaolie, etc. Tijdens dit proces worden waterstof moleculen aan de olie moleculen 'vastgeplakt'. Door deze hydrogenering wordt vloeibare olie hard en smeerbaar, vandaar de naam gehard vet. Op deze wijze wordt margarine gemaakt.
Voedingsproducten bevatten transvet als het één van de volgende ingrediënten bevat: gehard vet, gedeeltelijk gehard vet, geharde olie, gedeeltelijk geharde olie, gehydrogeneerd vet, gehydrogeneerde olie, margarine.
http://radio2.be/index.php/de-inspecteur/transvetzuren
In roomboter zit een kleine hoeveelheid natuurlijk transvet. Dit is echter minder schadelijk dan chemisch geproduceerd transvet. Maar aangezien boter dierlijk voedsel is, slibben aderen hier ook van dicht!
Geïnteresterificeerde vetten zijn ook ongezond omdat het vaak een mix is van geharde oliën en onverzadigde oliën.
http://naturalnews.com/022759_oil_fat_oils.html
Consumenten zijn jarenlang gewaarschuwd voor de gevaren van verzadigde vetten, vooral dierlijk verzadigde vetten. Maar transvetten zijn nog veel slechter voor de gezondheid! http://naturalnews.com/024694_oil_food_oils.html
https://edition.cnn.com/2018/05/14/health/trans-fats-who-2023-intl-bn/index.html
De gezondste olie voor bakken en braden is kokosolie omdat het omdat het veel verzadigd vet bevat en daardoor stabiel blijft onder hoge temperaturen en niet afbreekt in allerlei kankerverwekkende stoffen. Dit gebeurt namelijk wel met onverzadigde olieën zoals olijfolie. Niet alle verzadigde vetten zijn dus ongezond, ook al verkondigen de voedingsindustrie en 'main stream' media dit al jaren. http://coconutoil.com/news
http://youtube.com/watch?v=YxDiH6F3sS0
Vermijdt transvet ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren!
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Tips voor het verminderen van uw transvet consumptie:
1. Kies vloeibare plantaardige olieën of kies zachte margarine met geen of weinig transvet.
2. Vermijd de consumptie van fabrieksprodukten zoals koekjes, taarten, donuts, snacks en fastfoods. Ga er vanuit dat deze transvet bevatten tenzij het voedingslabel anders aangeeft.
3. Als u produkten met (gedeeltelijk) gehard vet niet kunt vermijden, kies dan een produkt waarbij op het etiket (gedeeltelijk) gehard vet als één van de laatste ingrediënten wordt vermeld.
4. Kies in restaurants geen gefrituurd voedsel omdat veel restaurants nog gedeeltelijk geharde frituurolie gebruiken. Desserts kunt u ook beter vermijden.
Meer informatie:
http://leefbewust.com/themas/transvetzuren.html
http://bantransfats.com
http://naturalnews.com/hydrogenated_oils.html
http://science.naturalnews.com
Informatie over schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869 https://enummers-app.nl http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html
Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Lukt het niet om af te vallen en gezond te leven?
De oplossing is eigenlijk heel simpel.
Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en transvetten.
Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.
Gebruik niet langer fluoride tandpasta.
Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.
Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond. Dit boek zal uw leven veranderen! U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen!
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