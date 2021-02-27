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Χωρίς Ανάσα: Τα χρονικά του μεγάλου φόβου (Πέτρος Αργυρίου)
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10 views • February 27, 2021
ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΕΙΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ-ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΕΤΡΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Το νέο βιβλίο του Πέτρου Αργυρίου δεν είναι απλά ένα βιβλίο για τον Covid. Εξερευνά την πανδημία από κάθε της πτυχή, μέσω της εξαντλητικής συλλογής δεδομένων από την αρχή της πανδημίας μέχρι και το δεύτερο κύμα της, κινούμενο πέραν της συστημικής προπαγάνδας και της συνωμοσιολογίας, οπλίζοντας τον αναγνώστη με την γνώση του τι ήταν, τι είναι, πως εξελίσσεται η πανδημία και πώς αυτή και η αντιμετώπισή της θα επηρεάσει την ζωή του τα επόμενα χρόνια.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Etra:
https://www.etra.gr/vivlia/holistic-l...
Το νέο βιβλίο του Πέτρου Αργυρίου δεν είναι απλά ένα βιβλίο για τον Covid. Εξερευνά την πανδημία από κάθε της πτυχή, μέσω της εξαντλητικής συλλογής δεδομένων από την αρχή της πανδημίας μέχρι και το δεύτερο κύμα της, κινούμενο πέραν της συστημικής προπαγάνδας και της συνωμοσιολογίας, οπλίζοντας τον αναγνώστη με την γνώση του τι ήταν, τι είναι, πως εξελίσσεται η πανδημία και πώς αυτή και η αντιμετώπισή της θα επηρεάσει την ζωή του τα επόμενα χρόνια.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Etra:
https://www.etra.gr/vivlia/holistic-l...
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