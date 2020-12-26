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Asistenta prabusita dupa adminstare vaccîn
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12 views • December 26, 2020
Priviti cu mare atenție!! Marea vaccînare a început !! Like și distribuie mai departe!! Fiecare să aleagă pentru el!
Lovitura grea primita in direct de companiile producatoare de vaccînuri
După ce a primit vaccînul Pfizer COVID-19 la 17 minute, o asistenta s-a prabusit brusc intr-o conferinta de presa in direct.
Lovitura grea primita in direct de companiile producatoare de vaccînuri
După ce a primit vaccînul Pfizer COVID-19 la 17 minute, o asistenta s-a prabusit brusc intr-o conferinta de presa in direct.
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