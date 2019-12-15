15RCB Om vårt geocentriska solsystem

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin, Daniel och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Tänkvärda ord från filmen Matrix2) Simon Shack berättar tillsammans med Patrik, Martin och Daniel om sin geocentriska solsystemsmodell och om varför den är den enda geometriskt möjliga om man betänker astronomiska observationer.3) Simon Shacks låt Think about it.www.tychos.info