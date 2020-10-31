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Фильм "Правда об аутоиммунных заболеваниях" Серия 2
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240 views • October 31, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод 2-й серии фильма “Правда об аутоиммунных заболеваниях”.
Первая серия фильма “Правда об аутоиммунных заболеваниях”: https://medalternativa.info/our/films/autoimmun-bolevzni-1/
В первой серии фильма обсуждались общие черты аутоиммунных заболеваний. Во второй серии подробно рассматриваются такие недуги, как волчанка, артрит, и болезни щитовидной железы. Зачастую эти заболевания сопутствуют друг другу, взаимно усугубляя течение.
Но если мы установим первопричину, источник развития данных симптомов, тогда надежда на искоренение болезни может стать реальностью.
Название серии в оригинале: When Your Body Attacks: How To Win The War On Lupus, Arthritis & Thyroid Disease (Когда ваше тело нападает: как выиграть войну с волчанкой, артритом и болезнями щитовидной железы).
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо
Поддержать переводы других фильмов: https://medalternativa.info/donate/
Первая серия фильма “Правда об аутоиммунных заболеваниях”: https://medalternativa.info/our/films/autoimmun-bolevzni-1/
В первой серии фильма обсуждались общие черты аутоиммунных заболеваний. Во второй серии подробно рассматриваются такие недуги, как волчанка, артрит, и болезни щитовидной железы. Зачастую эти заболевания сопутствуют друг другу, взаимно усугубляя течение.
Но если мы установим первопричину, источник развития данных симптомов, тогда надежда на искоренение болезни может стать реальностью.
Название серии в оригинале: When Your Body Attacks: How To Win The War On Lupus, Arthritis & Thyroid Disease (Когда ваше тело нападает: как выиграть войну с волчанкой, артритом и болезнями щитовидной железы).
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо
Поддержать переводы других фильмов: https://medalternativa.info/donate/
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