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Le FEM vante les mesures draconiennes de lutte-COVID à Wuhan
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1 view • October 31, 2020
Wuhan revient à la normale et une des principales conclusions, de la part du Forum économique mondial (FEM) de Klaus Schwab, à Davos, en Suisse est que "le rétablissement de la ville témoigne de l’efficacité des mesures draconiennes pour lutter contre la propagation de la maladie".
Vraiment?
Ce seraient les "mesures draconiennes" qui auraient mené au "rétablissement de la ville"?
https://twitter.com/wef/status/1322267174786969602
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1824
--
Je parle aussi d'un article contenant cette citation du Dr Marc Dionne: "Le virus continue de circuler. C’est illusoire de penser qu’il va disparaître" alors s'il n'est pas censé disparaître, quand sortirons-nous de la lutte au COVID?
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1825
Dans le même article, j'ai aussi retenu cette citation du Dr Don Vinh: "Parfois, on accordera certains types de libertés avec une surveillance serrée et, quand on dépassera un seuil prédéterminé, on décidera que, parmi les activités qui sont permises, celles qui sont moins essentielles seront restreintes" qui donne à penser que la liberté, telle qu'on l'a toujours connue, ne reviendra pas de sitôt, s'il n'en tient qu'à ceux qui la déclinent sous "certains types de libertés".
--
J'ai aussi mentionné le projet de Conseil législatif d'Aline Lafond afin que ceux qui pourraient y contribuer aillent rejoindre son groupe Kebek:
https://www.facebook.com/groups/258836148855772
https://www.facebook.com/aline.lafond.948
Si le peuple québécois dispose d'un Conseil législatif, les 125 élus de l'Assemblée nationale devront voir à ce que les bénéficiaires de leurs décisions soient invariablement les Québécois.
Comme elle a pris les devants pour rétablir ce Conseil, j'invite ceux qui le peuvent à travailler avec elle.
--
Si vous croyez que mon travail est important:
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = "Ton nom" et R: "Claude"
Merci de tout coeur d'être avec moi, dans ce travail d'éveil.
Vraiment?
Ce seraient les "mesures draconiennes" qui auraient mené au "rétablissement de la ville"?
https://twitter.com/wef/status/1322267174786969602
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1824
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Je parle aussi d'un article contenant cette citation du Dr Marc Dionne: "Le virus continue de circuler. C’est illusoire de penser qu’il va disparaître" alors s'il n'est pas censé disparaître, quand sortirons-nous de la lutte au COVID?
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1825
Dans le même article, j'ai aussi retenu cette citation du Dr Don Vinh: "Parfois, on accordera certains types de libertés avec une surveillance serrée et, quand on dépassera un seuil prédéterminé, on décidera que, parmi les activités qui sont permises, celles qui sont moins essentielles seront restreintes" qui donne à penser que la liberté, telle qu'on l'a toujours connue, ne reviendra pas de sitôt, s'il n'en tient qu'à ceux qui la déclinent sous "certains types de libertés".
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J'ai aussi mentionné le projet de Conseil législatif d'Aline Lafond afin que ceux qui pourraient y contribuer aillent rejoindre son groupe Kebek:
https://www.facebook.com/groups/258836148855772
https://www.facebook.com/aline.lafond.948
Si le peuple québécois dispose d'un Conseil législatif, les 125 élus de l'Assemblée nationale devront voir à ce que les bénéficiaires de leurs décisions soient invariablement les Québécois.
Comme elle a pris les devants pour rétablir ce Conseil, j'invite ceux qui le peuvent à travailler avec elle.
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Q = "Ton nom" et R: "Claude"
Merci de tout coeur d'être avec moi, dans ce travail d'éveil.
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