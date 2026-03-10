© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FREE LOVE BE LOVE
EURO LOUNGE-TRACK 2
LET GO OF ALL YOUR FEARS
IMAGINE YOUR LIFE WITH NO STRIFE
LOVE IS YOUR JOB FOR TODAY
TAKE OFF YOUR CLOTHES AND LET’S PLAY
NOTHING ELSE COULD POSSIBLY SEND
EVERYONE’S FEARS INTO THE ABYSS
DRAGONS BE DAMNED, IT’S OUR TIME
KISS YOUR FAKE MONEY BYE BYE
AND NOW IT FEELS SO FINE
TO TAKE OFF ALL OUR CLOTHES
THE DRAGON HAS A FIT
FREE LOVE, NO MONEY OWED
FREE LOVE…..YES, IT’S TIME TO……BE LOVE
NATIONS TOGETHER SHOULD GIVE
CHANGERS OF MONEY THE BOOT
TELL THEM TO KEEP ALL THEIR GOLD
FAKE MONEY BURNED……WHAT A HOOT
TIME FOR TRUE LOVE…..MAKE A WISH
SELFLESS INTENT….YOU’LL BE RICH
LOVE SHOULDN’T TAKE ALL YOUR TIME
TO EARN WHAT IS FREE……LET US FLY
AND NOW IT FEELS SO FINE
TO TAKE OFF ALL OUR CLOTHES
THE DRAGON HAS A FIT
FREE LOVE, NO MONEY OWED
FREE LOVE……YES, IT’S TIME TO……BE LOVE
AND NOW IT FEELS SO FINE
TO TAKE OFF ALL OUR CLOTHES
FREE LOVE NO MONEY OWED
TELL THEM TO KEEP THEIR GOLD
LET GO OF ALL YOUR FEARS
IMAGINE YOUR LIFE WITH NO STRIFE
LOVE IS YOUR JOB FOR TODAY
TAKE OFF OUR CLOTHES AND LET’S PLAY
FREE LOVE……..BE LOVE