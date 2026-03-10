BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

FREE LOVE BE LOVE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • Yesterday


FREE LOVE BE LOVE

EURO LOUNGE-TRACK 2


LET GO OF ALL YOUR FEARS

IMAGINE YOUR LIFE WITH NO STRIFE

LOVE IS YOUR JOB FOR TODAY

TAKE OFF YOUR CLOTHES AND LET’S PLAY

NOTHING ELSE COULD POSSIBLY SEND 

EVERYONE’S FEARS INTO THE ABYSS

DRAGONS BE DAMNED, IT’S OUR TIME

KISS YOUR FAKE MONEY BYE BYE


AND NOW IT FEELS SO FINE

TO TAKE OFF ALL OUR CLOTHES

THE DRAGON HAS A FIT

FREE LOVE, NO MONEY OWED

FREE LOVE…..YES, IT’S TIME TO……BE LOVE


NATIONS TOGETHER SHOULD GIVE

CHANGERS OF MONEY THE BOOT

TELL THEM TO KEEP ALL THEIR GOLD

FAKE MONEY BURNED……WHAT A HOOT

TIME FOR TRUE LOVE…..MAKE A WISH

SELFLESS INTENT….YOU’LL BE RICH

LOVE SHOULDN’T TAKE ALL YOUR TIME 

TO EARN WHAT IS FREE……LET US FLY


AND NOW IT FEELS SO FINE

TO TAKE OFF ALL OUR CLOTHES

THE DRAGON HAS A FIT

FREE LOVE, NO MONEY OWED

FREE LOVE……YES, IT’S TIME TO……BE LOVE


AND NOW IT FEELS SO FINE

TO TAKE OFF ALL OUR CLOTHES

FREE LOVE NO MONEY OWED

TELL THEM TO KEEP THEIR GOLD


LET GO OF ALL YOUR FEARS

IMAGINE YOUR LIFE WITH NO STRIFE

LOVE IS YOUR JOB FOR TODAY

TAKE OFF OUR CLOTHES AND LET’S PLAY

FREE LOVE……..BE LOVE


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
An alternative perspective exposing the cult of Ayn Rand and Objectivism

An alternative perspective exposing the cult of Ayn Rand and Objectivism

Lance D Johnson
CIA&#8217;s Cold War Tick Experiments Examined Following New Allegations Linking Them to Lyme Outbreak

CIA’s Cold War Tick Experiments Examined Following New Allegations Linking Them to Lyme Outbreak

Morgan S. Verity
Analysis of Liver Detox Diet Claims: Scientific Review and Expert Perspectives

Analysis of Liver Detox Diet Claims: Scientific Review and Expert Perspectives

Coco Somers
The staged death of Jeffrey Epstein: New documents reveal cover-up, point to staged suicide of elite pedophile to protect powerful clients

The staged death of Jeffrey Epstein: New documents reveal cover-up, point to staged suicide of elite pedophile to protect powerful clients

Lance D Johnson
The Unseen War: On DEI and the Secret Service&#8217;s catastrophic failure

The Unseen War: On DEI and the Secret Service’s catastrophic failure

Ramon Tomey
Trump says ending Iran war a &#8220;mutual&#8221; decision with Netanyahu, demands surrender

Trump says ending Iran war a “mutual” decision with Netanyahu, demands surrender

Willow Tohi
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy