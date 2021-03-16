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ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ,
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ (=ΜΑΣΟΝΙΚΟΥ) ΖΥΓΟΥ,
ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ ΚΑΤΕΛΕΙΠΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ
ΩΣ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ :
Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ"
ΓΕΩΡΓΙΟΣ "ΛΙΟΝΤΑΡΙ" ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ
ΞΥΠΝΑ ΚΑΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΡΑΓΙΑ (ναι, εγώ και εσύ, εσύ και εγώ)
ΞΥΠΝΑ καημένε μου ΡΑΓΙΑ και ΣΗΚΟΥ το ΚΕΦΑΛΙ,
η ΔΟΞΑ που 'χες μια φορά, ΑΠΟΚΤΗΣΕ και ΠΑΛΙ (2)
ΞΥΠΝΑ καημένε μου ΡΑΓΙΑ,
ΞΥΠΝΑ να δεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2)
ΔΙΨΟΥΝ οι ΚΑΜΠΟΙ για ΝΕΡΟ και τα ΒΟΥΝΑ για ΧΙΟΝΙΑ,
ΔΙΨΑΕΙ και η ΚΥΠΡΟΣ (= ΕΛΛΑΣ ) ΛΕΥΤΕΡΙΑ, η ΣΚΛΑΒΑ τόσα ΧΡΟΝΙΑ (2)
ΞΥΠΝΑ καημένε μου ΡΑΓΙΑ
ΞΥΠΝΑ να δεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2)
Έχει η ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΥΜΠΟ και η ΚΡΗΤΗ το ΑΡΚΑΔΙ,
έχει και η ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΓΕΝΗ, ΑΞΙΟ (= ΕΝΔΟΞΟ ) ΠΑΛΙΚΑΡΙ (2)
ΞΥΠΝΑ καημένε μου ΡΑΓΙΑ
ΞΥΠΝΑ να δεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2)
ΚΟΙΜΟΥΜΑΙ μ’ ένα ΟΝΕΙΡΟ, ΞΥΠΝΩ με μιαν ΕΛΠΙΔΑ,
Πως θε να ΔΩ μια μέρα ΦΩΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ (2)
ΞΥΠΝΑ καημένε μου ΡΑΓΙΑ
ΞΥΠΝΑ να δεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2)
Τα ΣΙΔΕΡΑ των ΦΥΛΑΚΩΝ είναι για τους ΛΕΒΕΝΤΕΣ,
οι ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ οι ΦΥΛΑΚΕΣ, για ΟΜΟΡΦΕΣ ΚΟΠΕΛΕΣ (2)
ΞΥΠΝΑ καημένε μου ΡΑΓΙΑ
ΞΥΠΝΑ να δεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2)